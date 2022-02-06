Как приготовить пышную шарлотку с яблоками по-новому: чем разнообразить выпечку
Шарлотка – это довольно простой в приготовлении пирог, который получается очень мягким, в меру влажным и с легкой кислинкой за счет яблок. Но если вы любитель необычных сочетаний, попробуйте приготовить классическую шарлотку с творогом. Выпечка получается очень высокой, пышной, ароматной и нежной во вкусе.
Рецепт шарлотки с яблоками и творогом опубликован в кулинарном блоге kyxna_mira_ в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 5 шт
сахар – 250 г
сливочное масло – 200 г
кисломолочный творог – 350-400 г
мука – 400-450 г
разрыхлитель – 10 г
яблоки – 2 шт
Способ приготовления:
1. Яблоки почистить и нарезать.
2. Яйца взбить с сахаром.
3. Добавить растопленное сливочное масло, творог, просеянную муку и разрыхлитель. Перемешать. Тесто должно быть достаточно густым.
3. Полученное тесто вылить в форму.
4. Выложить яблоки.
5. Спекать 40-50 минут при температуре 180 градусов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить шарлотку без разрыхлителя и соды.