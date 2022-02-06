Как приготовить пышную шарлотку с яблоками по-новому: чем разнообразить выпечку

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить пышную шарлотку с яблоками по-новому: чем разнообразить выпечку

Шарлотка – это довольно простой в приготовлении пирог, который получается очень мягким, в меру влажным и с легкой кислинкой за счет яблок. Но если вы любитель необычных сочетаний, попробуйте приготовить классическую шарлотку с творогом. Выпечка получается очень высокой, пышной, ароматной и нежной во вкусе.

Рецепт шарлотки с яблоками и творогом опубликован в кулинарном блоге kyxna_mira_ в Instagram.

Шарлотка с яблоками и творогом

Ингредиенты:

  • яйца – 5 шт

  • сахар – 250 г

  • сливочное масло – 200 г

  • кисломолочный творог – 350-400 г

  • мука – 400-450 г

  • разрыхлитель – 10 г

  • яблоки – 2 шт

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Способ приготовления:

1. Яблоки почистить и нарезать.

Приготовление теста

2. Яйца взбить с сахаром.

3. Добавить растопленное сливочное масло, творог, просеянную муку и разрыхлитель. Перемешать. Тесто должно быть достаточно густым.

Кисломолочный творог и яблоки для шарлотки

3. Полученное тесто вылить в форму.

4. Выложить яблоки.

Готовая шарлотка

5. Спекать 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить шарлотку без разрыхлителя и соды.

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