Как приготовить панкейки, чтобы они были мягкими и пышными: секреты от Лизы Глинской

Американские панкейки – блюдо, которое стало трендом за последние годы. Их начали готовить чаще, чем блины. Структура панкейков очень мягкая, пышная и нежная. Но для того, чтобы блюдо получилось именно таким, нужно соблюдать особую технологию приготовления.

Секретами идеальных панкейков поделилась известныйукраинский кондитер Лиза Глинская на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 50 г (1 шт)

кефир – 200 мл (1 стакан)

пищевая сода – 1/3 ч. л.

сахар – 2 ст.л

мука – 170 г (1 ст)

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масло – 20 мл (1 ст.л)

соль – щепотка

ягоды, сахарная пудра – 15 г

Способ приготовления:

1. Смешать в мерном стакане все ингредиенты: яйцо, кефир, сахар, растительное масло, муку, соль, соду.

2. Взбить блендером до однородности.

3. Тесто вылить на немного теплую сковороду, накрыть крышкой.

4. Когда панкейк будет чуть-чуть золотистым – перевернуть.

5. Добавить 1 ч.л. воды, накрыть крышкой и готовить еще несколько минут.

6. Подавать с нутеллой и ягодами, посыпать сверху сахарной пудрой.

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