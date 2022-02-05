Как приготовить панкейки, чтобы они были мягкими и пышными: секреты от Лизы Глинской
Американские панкейки – блюдо, которое стало трендом за последние годы. Их начали готовить чаще, чем блины. Структура панкейков очень мягкая, пышная и нежная. Но для того, чтобы блюдо получилось именно таким, нужно соблюдать особую технологию приготовления.
Секретами идеальных панкейков поделилась известныйукраинский кондитер Лиза Глинская на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 50 г (1 шт)
кефир – 200 мл (1 стакан)
пищевая сода – 1/3 ч. л.
сахар – 2 ст.л
мука – 170 г (1 ст)
масло – 20 мл (1 ст.л)
соль – щепотка
ягоды, сахарная пудра – 15 г
Способ приготовления:
1. Смешать в мерном стакане все ингредиенты: яйцо, кефир, сахар, растительное масло, муку, соль, соду.
2. Взбить блендером до однородности.
3. Тесто вылить на немного теплую сковороду, накрыть крышкой.
4. Когда панкейк будет чуть-чуть золотистым – перевернуть.
5. Добавить 1 ч.л. воды, накрыть крышкой и готовить еще несколько минут.
6. Подавать с нутеллой и ягодами, посыпать сверху сахарной пудрой.
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