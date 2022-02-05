Как приготовить панкейки, чтобы они были мягкими и пышными: секреты от Лизы Глинской

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
2,7 т.
Как приготовить панкейки, чтобы они были мягкими и пышными: секреты от Лизы Глинской

Американские панкейки – блюдо, которое стало трендом за последние годы. Их начали готовить чаще, чем блины. Структура панкейков очень мягкая, пышная и нежная. Но для того, чтобы блюдо получилось именно таким, нужно соблюдать особую технологию приготовления.

Секретами идеальных панкейков поделилась известныйукраинский кондитер Лиза Глинская на своей странице в Instagram.

Рецепт вкусных панкейков от Лизы Глинской

Ингредиенты:

  • яйца – 50 г (1 шт)

  • кефир – 200 мл (1 стакан)

  • пищевая сода – 1/3 ч. л.

  • сахар – 2 ст.л

  • мука – 170 г (1 ст)

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  • масло – 20 мл (1 ст.л)

  • соль – щепотка

  • ягоды, сахарная пудра – 15 г

Замешивание теста на панкейке

Способ приготовления:

1. Смешать в мерном стакане все ингредиенты: яйцо, кефир, сахар, растительное масло, муку, соль, соду.

2. Взбить блендером до однородности.

Пышные панкейки с медом

3. Тесто вылить на немного теплую сковороду, накрыть крышкой.

4. Когда панкейк будет чуть-чуть золотистым – перевернуть.

5. Добавить 1 ч.л. воды, накрыть крышкой и готовить еще несколько минут.

Как приготовить идеальное тесто для панкейков

6. Подавать с нутеллой и ягодами, посыпать сверху сахарной пудрой.

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