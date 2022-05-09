Ревень – это особый овощ, который имеет терпкий привкус и хрустящую текстуру. Его сезон приходится как раз на раннюю весну и может продлиться вплоть до начала лета. В этот период ревень становится главным ингредиентом во многих блюдах. а именно: пирожках, пирогах, кексах, а также пикантных салатах. Кроме того, ревень можно даже заморозить на зиму.

Как правильно заморозить и сохранять ревень, рассказали в блоге osio.organic в Instagram.

Подготовка ревеня к заморозке:

1. Хорошо промыть и просушить ревень.

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2. Когда ревень полностью высох, нужно снять с него кожицу. (Хотя делать это не обязательно).

3. Порезать ревень кусочками толщиной 2-7 сантиметров.

4. Разложить по пакетам и заморозить.

Лайфхак: лучше всего замораживать ревень порциями по 300-600 г для того, чтобы потом сразу использовать его в блюдах.

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