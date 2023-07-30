Варенье и джем из ежевики – очень полезные и вкусные заготовки на зиму. Готовятся они не сложно, получаются ароматными и имеют нежную текстуру. Им можно закрывать с целыми ягодами или без косточек, а для яркого вкуса дополнять цитрусовыми: лимоном и апельсином.

Фудблогер Виктория Чайковская (vica.chaikovskaya) на своей странице в Instagram поделилась рецептом густого и ароматного джема из ежевики, яркого вкуса которому придает цедра лимона.

Ингредиенты:

ежевика – 1 кг

сахар – 800 г

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сок лимона – 1 ст. л.

цедра лимона – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. В кастрюле с толстым дном смешать ежевику и сахар. Поставить на огонь и варить, пока ягода не станет мягкой и не пустит сок.

2. После этого полученную массу нужно процедить через сито.

3. Процеженную массу вылить в кастрюлю и снова поставить на огонь. Довести до кипения.

4. Как закипит масса, добавить сок и цедру лимона. С этого момента нужно варить джем до загустения, постоянно помешивая. Для этого понадобится 20-30 минут.

5. Горячий густой джем разлить в сухие стерильные банки и герметично закатать крышками. Готово!

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