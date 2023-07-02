Как приготовить густой смородиновый джем: самый вкусный рецепт
Джем из порички, или как еще называют красной смородины – очень яркое, вкусное и ароматное. Следуя пропорциям, оно получается очень густое, в то же время готовится без желатина и разных загустителей.
Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом густого смородина без загустителей и желатина.
Ингредиенты:
- сок – 1 л
- сахар – 800 г
Способ приготовления:
1. Сначала смородину нужно помыть, после чего переложить вместе с веточками в кастрюлю, добавить 50 мл воды и слегка растолочь толкушкой.
2. Далее поставить кастрюлю на огонь и готовить до тех пор пока не потрескают все ягоды. После этого убавить огонь и варить еще 15 минут.
3. Получившуюся массу вылить в сито и оставить в таком виде на ночь.
4. Когда весь сок стечет, к нему нужно добавить сахар и поставить на огонь. Варить постоянно помешивая сначала до полного растворения сахара, после – еще 10 минут.
5. Получившуюся массу разлить в стерильные банки и закатать стерильными крышками. Готово!
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