Джем из порички, или как еще называют красной смородины – очень яркое, вкусное и ароматное. Следуя пропорциям, оно получается очень густое, в то же время готовится без желатина и разных загустителей.

Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом густого смородина без загустителей и желатина.

Ингредиенты:

сок – 1 л

сахар – 800 г

Способ приготовления:

1. Сначала смородину нужно помыть, после чего переложить вместе с веточками в кастрюлю, добавить 50 мл воды и слегка растолочь толкушкой.

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2. Далее поставить кастрюлю на огонь и готовить до тех пор пока не потрескают все ягоды. После этого убавить огонь и варить еще 15 минут.

3. Получившуюся массу вылить в сито и оставить в таком виде на ночь.

4. Когда весь сок стечет, к нему нужно добавить сахар и поставить на огонь. Варить постоянно помешивая сначала до полного растворения сахара, после – еще 10 минут.

5. Получившуюся массу разлить в стерильные банки и закатать стерильными крышками. Готово!

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