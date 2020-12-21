Как приготовить гуся на Рождество: советы, лайфхаки, рецепты

Близится католическое Рождество (а там не за горами Новый год и православное Рождество), пора подумать о праздничном меню.

Редакция FoodOboz предлагает вам приготовить в эти зимние праздники целого гуся и делится с вами советами и лайфхаками, которые помогут правильно выбрать птицу, а также приготовить ее так, чтобы мясо было мягким и сочным. И рассказывает, как запечь гуся в духовке с яблоками, апельсинами, айвой, сухофруктами или медом и чесноком.

Как правильно выбрать гуся?

Пожалуй, самый распространенный вопрос. Если вы покупаете на рынке, берите не сильно старую птицу: молодого гуся можно отличить по мягким лапам желтого цвета с мелкими мягкими чешуйками. У старого гуся лапы более яркие и более грубые на вид, с жесткими перепонками.

Кости у молодого гуся гибкая, жир – светлый, кожа – светлая, сухая и без пятен, а мясо – упругое на ощупь и после нажатия принимает прежнюю форму. Жир старого гуся отличается желтоватым цветом, а кожа у такой птицы, как правило, темная, а мясо жестковатое на ощупь. Кроме того, обращайте внимание на запах: у хорошего свежего гуся он должен быть приятным, от птицы не должно исходить затхлого или химического запаха.

Обращайте внимание также на вес тушки. Не советуем брать птицу тяжелее четырех килограмм: такой гусь, скорее всего, старый или откормленный с помощью стимуляторов роста. Для запекания оптимален гусь весом от 2 до 4 кг, его вполне хватит, чтобы накормить 6–8 человек.

Не советуем брать птицу тяжелее четырех килограмм. raymondblanc.com

Если вы решите купите гуся в магазине, обращайте внимание на упаковку: она должна быть целой, без повреждений, а на этикетке должна присутствовать полная информация о производителе и сроках годности. Само мясо должно быть свежим и здоровым на вид, "однотонного" цвета, без пятен.

Как правильно приготовить гуся в духовке?

Второй самый распространенный вопрос. Гусь отличается толстой кожей и большим количеством жира, в связи с чем мясо может или не пропечься, или быть с неприятным жирным привкусом, или получиться сухим и жёстким.

Чтобы этого избежать, советуем вам придерживаться нескольких правил:

Обязательно хорошо промойте гуся холодной водой и обсушите бумажными полотенцами.

Внимательно осмотрите тушку, чтобы убедиться, что на ней нет перья и каких-то внутренностей. Если есть, удалите.

Срежьте с птицы лишний жир на шее, брюшке и гузке.

Оберните фольгой или обрежьте крайние фаланги крыльев, чтобы они не сгорели.

Замаринуйте гуся. Так мясо будет более мягким и сочным. Рецепт маринада – на ваше усмотрение, главное, чтобы в этом маринаде птица мариновалась в холодильнике не меньше 8-10 часов.

Маринуйте пустую птицу и начиняйте ее непосредственно перед тем, как будете ставить в духовку.

Наполняйте тушку фаршем примерно на две трети: плотно набитый гусь плохо пропечётся.

Обязательно зашейте брюшко нитками или скрепите зубочистками, чтобы начинка не выпала в процессе запекания.

Фаршируйте гуся примерно на две трети, плотно набитая птица плохо пропечётся. thewoksoflife.com

Сколько запекать гуся по времени?

Здесь все просто: чем крупнее и старше гусь, тем дольше придется его запекать. Для того, чтобы правильно рассчитать время приготовления, умножьте вес птицы в килограммах на 50 минут.

Рецепты гуся в духовке

Гусь идеально сочетается с разными фруктами, которые придают ему кислинку и сладковатое послевкусие. Поэтому советуем начинять птицу яблоками, айвой, апельсинами и даже сухофруктами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о соусах, которые могут заменить майонез в новогодних салатах, делился с вами рецептами оливье без мяса и докторской колбасы, а также писал о салатах, которые станут прекрасной альтернативой советским блюдам на новогоднем столе.