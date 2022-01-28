Как приготовить идеальную зеркальную глазурь для торта: секреты от Лизы Глинской

Глазурь – обязательная составляющая вкусного и красивого торта. Их существует очень много, от шоколадной до зеркальной. Готовится любая из них очень не просто, нужно обязательно соблюдать все пропорции, чтобы она получилась хорошего качества, а особенно – зеркальная.

Кулинар Лиза Глинская поделилась в Instagram рецептом вкусной и главное – удачной зеркальной глазури для торта, которую вы сможете приготовить самостоятельно дома.

Ошибки при приготовлении глазури:

1. Ее нельзя взбивать венчиком, потому что наберет пузырьки воздуха, от которых будет сложно избавиться. ⁣⁣

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2. Нужно пробивать глазурь только погружным блендером с насадкой для эмульгирования, под углом и не вынимая ножку блендера. ⁣⁣

⁣⁣3. Важно – не спешите сразу наносить глазурь на торт, нужно чтобы она стабилизировалась – около 24 часов.

4. Наносить глазурь нужно только на замороженные десерты.

Достали торт и сразу покрываем, чтобы на поверхности не успели образоваться капельки влаги. Если так произойдет, то потом глазурь может сползать с изделия.

5. ⁣Перед покрытием десерт обязательно нужно установить на подставку, меньшего диаметра, чем торт, после этого уверенным движением по кругу вылить на него зеркальную глазурь. После разровнять шпателем и подождать, пока глазурь стечет по бокам, затем убрать снизу излишки и перенести торт на подложку.⁣⁣

Зеркальная глазурь на белом шоколаде:

вода – 75 мл

сахар – 150 г

сироп глюкозы – 150 г

белый шоколад – 150 г

вода – 50 мл

желатин – 10 г

краситель

Способ приготовления:

1. Замочите желатин в теплой воде (комнатной температуры), и так оставьте его на 15 минут.

2. В сотейнике смешайте воду, сгущенное молоко, сахар, сироп глюкозы и краситель, поставьте на огонь и доведите до 103 С.

3. Добавьте белый шоколад, перемешайте и добавьте желатин.

4. Готовую смесь перебейте погружным блендером, накройте пленкой в контакт и поставьте в холодильник на 24 часа.

5. После – достаньте и переставьте в микроволновку, нагрейте и снова перебейте блендером.

6. Снова накройте пленкой в контакт и охладите до 30-33 С.

Покройте торт: из торта снимите форму, если есть конденсат – уберите салфеткой. Замороженный торт полейте глазурью и поставьте торт, чтобы лишняя глазурь стекла.

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