Как приготовить кекс на сковороде за 10 минут: самый простой способ
Завтрак – главный прием пищи, который всегда должен быть не только вкусным, но и сытным. Специалисты рекомендуют есть утром яйца, творог, овощи, а также готовить полезные сэндвичи с рыбой и мясом, кексы, запеканки, пироги.
Редакция FoodOboz выбрала для вас отличный вариант быстрого и вкусного завтрака – кекс, который не нужно запекать в духовке. Рецепт блюда был опубликован в Telegram-канале "Good Food".
Ингредиенты:
яйца – 2 шт.
сахар – 120 г
мука – 150 г
какао – 40 г
молоко – 150 мл
сливочное масло – 40 г
сода – 1/3 ч. л.
Для заливки:
молоко – 150 мл
шоколадный соус готовый – 100 г.
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца, сахар и молоко.
2. Просейте муку, добавьте соду и хорошо перемешайте, чтобы тесто было однородным и не сильно густым.
3. Растопите на сковороде сливочное масло, вылейте тесто.
4. Обязательно накройте крышкой и так оставьте на 10 минут на медленном огне, чтобы верх блюда также приготовился.
5. После – вылейте на кекс молоко и готовьте еще 5 минут.
Перед подачей полейте готовый кекс шоколадным соусом.
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