Как приготовить кекс на сковороде за 10 минут: самый простой способ

Завтрак – главный прием пищи, который всегда должен быть не только вкусным, но и сытным. Специалисты рекомендуют есть утром яйца, творог, овощи, а также готовить полезные сэндвичи с рыбой и мясом, кексы, запеканки, пироги.

Редакция FoodOboz выбрала для вас отличный вариант быстрого и вкусного завтрака – кекс, который не нужно запекать в духовке. Рецепт блюда был опубликован в Telegram-канале "Good Food".

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 120 г

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мука – 150 г

какао – 40 г

молоко – 150 мл

сливочное масло – 40 г

сода – 1/3 ч. л.

Для заливки:

молоко – 150 мл

шоколадный соус готовый – 100 г.

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, сахар и молоко.

2. Просейте муку, добавьте соду и хорошо перемешайте, чтобы тесто было однородным и не сильно густым.

3. Растопите на сковороде сливочное масло, вылейте тесто.

4. Обязательно накройте крышкой и так оставьте на 10 минут на медленном огне, чтобы верх блюда также приготовился.

5. После – вылейте на кекс молоко и готовьте еще 5 минут.

Перед подачей полейте готовый кекс шоколадным соусом.

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