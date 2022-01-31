Как приготовить кекс на сковороде за 10 минут: самый простой способ

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
4,2 т.
Кекс за 10 минут

Завтрак – главный прием пищи, который всегда должен быть не только вкусным, но и сытным. Специалисты рекомендуют есть утром яйца, творог, овощи, а также готовить полезные сэндвичи с рыбой и мясом, кексы, запеканки, пироги.

Редакция FoodOboz выбрала для вас отличный вариант быстрого и вкусного завтрака – кекс, который не нужно запекать в духовке. Рецепт блюда был опубликован в Telegram-канале "Good Food".

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.

Куриные яйца

  • сахар – 120 г

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  • мука – 150 г

  • какао – 40 г

  • молоко – 150 мл

Молоко для кекса

  • сливочное масло – 40 г

  • сода – 1/3 ч. л.

Для заливки:

  • молоко – 150 мл

Шоколадный соус

  • шоколадный соус готовый – 100 г.

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, сахар и молоко.

Приготовление кекса

2. Просейте муку, добавьте соду и хорошо перемешайте, чтобы тесто было однородным и не сильно густым.

Тесто для кекса

3. Растопите на сковороде сливочное масло, вылейте тесто.

Готовое тесто

4. Обязательно накройте крышкой и так оставьте на 10 минут на медленном огне, чтобы верх блюда также приготовился.

Как дома приготовить кекс за 10 минут

5. После – вылейте на кекс молоко и готовьте еще 5 минут.

Домашние кексы

Перед подачей полейте готовый кекс шоколадным соусом.

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