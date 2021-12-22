Как приготовить классический "Цезарь": рецепт соуса с неожиданным ингредиентом
На протяжении многих лет салат "Цезарь" научились готовить в совершенно разных вариациях. При этом лучшим рецептом остается классический.
Многие не знают, что в состав настоящего "Цезаря" входят перепилиные яйца, а в соус добавляют анчоусы. Но это очень вкусное и изысканное сочетание, которое стоит попробовать каждому. Классическим рецептом салата "Цезарь" поделился повар Валерий Пономарь. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
листья ромена
отварные перепелиные яйца – 3 шт
помидоры черри – 3 шт
куриное филе – 1 шт
чеснок – 3 зубчика
розмарин – 2 веточки
сливочное масло – 15 г
хлеб
пармезан
Для соуса:
желток – 2 шт
горчица в зернах – 2 ч. л.
оливковое масло – 4 ст. л.
лимонный сок – 1 ст. л.
пармезан – 4 ст. л.
вустерский соус – 1 ст. л.
анчоусы – 7 шт
чеснок – 3 зубчика
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить соус. Взбить желтки с горчицей.
2. Постепенно добавить оливковое, вустерский соус, натертый пармезан и лимонный сок.
3. Измельчить анчоусы и чеснок. Добавить в соус.
4. Далее – порезать хлеб на небольшие кусочки и обжарить с добавлением тертого пармезана.
5. В миске смешать часть сухарей, листья ромена и немного соуса.
6. Куриное филе посолить, поперчить и обжарить с розмарином и чесноком. Готовое мясо смазать соусом.
7. Сформировать салат. Выложить на тарелку сухари с листьями, порезанные помидоры и яйца. а также пропитанное куриное филе.
8. Посыпать пармезаном.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: