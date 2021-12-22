Как приготовить классический 'Цезарь': рецепт соуса с неожиданным ингредиентом

На протяжении многих лет салат "Цезарь" научились готовить в совершенно разных вариациях. При этом лучшим рецептом остается классический.

Многие не знают, что в состав настоящего "Цезаря" входят перепилиные яйца, а в соус добавляют анчоусы. Но это очень вкусное и изысканное сочетание, которое стоит попробовать каждому. Классическим рецептом салата "Цезарь" поделился повар Валерий Пономарь. Опубликовано в Instagram.

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Ингредиенты:

листья ромена

отварные перепелиные яйца – 3 шт

помидоры черри – 3 шт

куриное филе – 1 шт

чеснок – 3 зубчика

розмарин – 2 веточки

сливочное масло – 15 г

хлеб

пармезан

Для соуса:

желток – 2 шт

горчица в зернах – 2 ч. л.

оливковое масло – 4 ст. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

пармезан – 4 ст. л.

вустерский соус – 1 ст. л.

анчоусы – 7 шт

чеснок – 3 зубчика

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить соус. Взбить желтки с горчицей.

2. Постепенно добавить оливковое, вустерский соус, натертый пармезан и лимонный сок.

3. Измельчить анчоусы и чеснок. Добавить в соус.

4. Далее – порезать хлеб на небольшие кусочки и обжарить с добавлением тертого пармезана.

5. В миске смешать часть сухарей, листья ромена и немного соуса.

6. Куриное филе посолить, поперчить и обжарить с розмарином и чесноком. Готовое мясо смазать соусом.

7. Сформировать салат. Выложить на тарелку сухари с листьями, порезанные помидоры и яйца. а также пропитанное куриное филе.

8. Посыпать пармезаном.

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