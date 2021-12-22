Как приготовить классический "Цезарь": рецепт соуса с неожиданным ингредиентом

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить классический 'Цезарь': рецепт соуса с неожиданным ингредиентом

На протяжении многих лет салат "Цезарь" научились готовить в совершенно разных вариациях. При этом лучшим рецептом остается классический.

Многие не знают, что в состав настоящего "Цезаря" входят перепилиные яйца, а в соус добавляют анчоусы. Но это очень вкусное и изысканное сочетание, которое стоит попробовать каждому. Классическим рецептом салата "Цезарь" поделился повар Валерий Пономарь. Опубликовано в Instagram.

Салат Цезарь
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Ингредиенты:

  • листья ромена

  • отварные перепелиные яйца – 3 шт

  • помидоры черри – 3 шт

  • куриное филе – 1 шт

  • чеснок – 3 зубчика

  • розмарин – 2 веточки

  • сливочное масло – 15 г

  • хлеб

  • пармезан

Для соуса:

  • желток – 2 шт

  • горчица в зернах – 2 ч. л.

  • оливковое масло – 4 ст. л.

  • лимонный сок – 1 ст. л.

  • пармезан – 4 ст. л.

  • вустерский соус – 1 ст. л.

  • анчоусы – 7 шт

  • чеснок – 3 зубчика

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить соус. Взбить желтки с горчицей.

2. Постепенно добавить оливковое, вустерский соус, натертый пармезан и лимонный сок.

3. Измельчить анчоусы и чеснок. Добавить в соус.

Приготовление соуса

4. Далее – порезать хлеб на небольшие кусочки и обжарить с добавлением тертого пармезана.

5. В миске смешать часть сухарей, листья ромена и немного соуса.

6. Куриное филе посолить, поперчить и обжарить с розмарином и чесноком. Готовое мясо смазать соусом.

Ингредиенты для салата

7. Сформировать салат. Выложить на тарелку сухари с листьями, порезанные помидоры и яйца. а также пропитанное куриное филе.

8. Посыпать пармезаном.

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