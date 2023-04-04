Как приготовить вкусный сальтисон без желатина: идеальная холодная закуска
Сальтисон – это оригинальная мясная закуска, которую готовили еще наши бабушки. Сальтисон представляет собой фаршированный свиной желудок мясом и салом, а также специями. Готовят его в духовке в рукаве, автоклаве или просто отваривают в кастрюле.
В одном из кулинарных блогов (maslyana_tm) в Instagram был опубликован рецепт сальтисона из свинины, сала и пикантных специй, для приготовления которого не нужно использовать желатин.
Ингредиенты:
- свинина – 1,5 кг
- сало – 250 г
- свиной желудок – 1 шт
- лук – 150 г
- чеснок – 1-2 головки
- соль – 1 ч. л.
- перец черный
- кориандр и горошек – 1 ч. л.
- зира – 1 ч. л.
- лавровый лист – 2 шт
Способ приготовления:
1. Порезать небольшими кусочками свинину и сало, измельчить лук.
2. Выжать через пресс чеснок, смешать с солью, перцем, кориандром, горошком, зрением и лавровыми листьями. Налить немного растительного масла и размять в ступке.
3. Добавить специи к мясу, тщательно перемешать. Нафаршировать массой свиной желудок и зашить бока.
4. В кастрюлю положить фаршированный желудок, целую луковицу, несколько листочков лавровых листьев и соль, налить воду и варить 3 часа под крышкой.
5. Готовый сальтисон достать из воды и положить в холодильник под пресс еще на 12 часов.
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