Сальтисон – это оригинальная мясная закуска, которую готовили еще наши бабушки. Сальтисон представляет собой фаршированный свиной желудок мясом и салом, а также специями. Готовят его в духовке в рукаве, автоклаве или просто отваривают в кастрюле.

В одном из кулинарных блогов (maslyana_tm) в Instagram был опубликован рецепт сальтисона из свинины, сала и пикантных специй, для приготовления которого не нужно использовать желатин.

Ингредиенты:

свинина – 1,5 кг

сало – 250 г

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свиной желудок – 1 шт

лук – 150 г

чеснок – 1-2 головки

соль – 1 ч. л.

перец черный

кориандр и горошек – 1 ч. л.

зира – 1 ч. л.

лавровый лист – 2 шт

Способ приготовления:

1. Порезать небольшими кусочками свинину и сало, измельчить лук.

2. Выжать через пресс чеснок, смешать с солью, перцем, кориандром, горошком, зрением и лавровыми листьями. Налить немного растительного масла и размять в ступке.

3. Добавить специи к мясу, тщательно перемешать. Нафаршировать массой свиной желудок и зашить бока.

4. В кастрюлю положить фаршированный желудок, целую луковицу, несколько листочков лавровых листьев и соль, налить воду и варить 3 часа под крышкой.

5. Готовый сальтисон достать из воды и положить в холодильник под пресс еще на 12 часов.

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