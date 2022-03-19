Высокие и пышные панкейки: рецепт теста на кефире и молоке

Панкейки обычно привыкли готовить и кушать на завтрак. Но они могут даже заменить выпечку и десерты. Их можно приготовить на молоке или кефире, с начинкой и без, а также подавать с ягодами, фруктами, вареньем, джемом, сгущенкой или медом.

Редакция FoodOboz собрала для вас рецепты панкейков, которые можно приготовить на кефире и молоке.

Рецепт панкейков на кефире опубликован в кулинарном блоге bon_ap_petito в Instagram.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт

кефир – 150 мл

масло сливочное – 2 ст. л.

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сахар – 1 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

сода – 0,5 ч. л.

мука – 100 г

Способ приготовления:

1. Яйцо с сахаром перемешать, добавить в кефир комнатной температуры.

2. Муку, соду, соль перемешать в отдельной чаше.

3. Растопить масло, добавить в тесто.

4. Пожарить панкейки.

Рецепт панкейков на молоке, которым поделилась фудблогер Валентина (va_lia0308) в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 200 мл

яйца – 2 шт

сахар – 100 г

растительное масло – 50 мл

мука – 250 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль

Способ приготовления:

1. Отделите белки от желтков. Взбить желток с сахаром и солью.

2. Добавить молоко и взбить смесь. Постепенно добавить просеянную муку.

3. Добавить разрыхлитель и растительное масло, перемешать миксером до однородной массы.

4. Взбить белки до пиков и добавить в молочную смесь. Перемешать и пожарить панкейки на сухой сковороде.

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