Высокие и пышные панкейки: рецепт теста на кефире и молоке
Панкейки обычно привыкли готовить и кушать на завтрак. Но они могут даже заменить выпечку и десерты. Их можно приготовить на молоке или кефире, с начинкой и без, а также подавать с ягодами, фруктами, вареньем, джемом, сгущенкой или медом.
Редакция FoodOboz собрала для вас рецепты панкейков, которые можно приготовить на кефире и молоке.
Рецепт панкейков на кефире опубликован в кулинарном блоге bon_ap_petito в Instagram.
Ингредиенты:
яйцо – 1 шт
кефир – 150 мл
масло сливочное – 2 ст. л.
сахар – 1 ст. л.
соль – 0,5 ч. л.
сода – 0,5 ч. л.
мука – 100 г
Способ приготовления:
1. Яйцо с сахаром перемешать, добавить в кефир комнатной температуры.
2. Муку, соду, соль перемешать в отдельной чаше.
3. Растопить масло, добавить в тесто.
4. Пожарить панкейки.
Рецепт панкейков на молоке, которым поделилась фудблогер Валентина (va_lia0308) в Instagram.
Ингредиенты:
молоко – 200 мл
яйца – 2 шт
сахар – 100 г
растительное масло – 50 мл
мука – 250 г
разрыхлитель – 1 ч. л.
соль
Способ приготовления:
1. Отделите белки от желтков. Взбить желток с сахаром и солью.
2. Добавить молоко и взбить смесь. Постепенно добавить просеянную муку.
3. Добавить разрыхлитель и растительное масло, перемешать миксером до однородной массы.
4. Взбить белки до пиков и добавить в молочную смесь. Перемешать и пожарить панкейки на сухой сковороде.
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