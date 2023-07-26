Запеченные абрикосы– это изысканный десерт и закуска к вину одновременно. Их можно дополнять разными видами сыра, поливать медом и посыпать орехами, добавлять ароматные травы, в частности розмарин. Готовится такое блюдо не сложно, но однозначно удивит своим вкусом.

Фудблогер Анастасия с ником aprilparadise на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченных абрикосов с сыром дор-блю, медом и орехами.

Ингредиенты:

абрикосы

сыр дор-блю

мед

орехи\миндальные хлопья

Способ приготовления:

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1. Сначала нужно промыть и просушить абрикосы. Разделить их пополам и убрать косточку. Выложить половинки фруктов в форму для запекания.

2. После этого нужно порезать сыр дор-блю кубиками. Выложить по одному кубику на половинки абрикосов.

3. Полить медом фрукты и посыпать миндальными хлопьями.

4. Запекать блюдо при температуре 180 градусов 20 минут. Приятного аппетита!

Кроме закусок из абрикосов можно готовить выпечку. К примеру, шарлотку. Фудблогер Лилия (lileklilek2) на своей странице в Instagram поделилась рецептом абрикосовой шарлотки, которая готовится без молока, кефира и сметаны.

Ингредиенты:

яйца – 5 шт.

сахар – 5 ст. л.

мука – 4-5 ст. л.

соль – щепотка

ваниль, корица

абрикосы, персики

Способ приготовления:

1. Взбить яйца, сахар, соль, ваниль и корицу в состояние густой белой пены. Если сахар и яйца не удалось взбить до такой консистенции – десерт не получится.

2. К полученной массе насыпать просеянную муку и вымешать тесто лопаткой.

3. Форму смазать маслом и застелить пергаментом.

4. На дно формы выложить изрезанный абрикос. Вылить тесто.

5. Наверх выложить порезанный персик. Запекать при температуре 160-170 С 45-60 минут.

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