Как вкусно запечь абрикосы: идеальная закуска к вину за 20 минут
Запеченные абрикосы– это изысканный десерт и закуска к вину одновременно. Их можно дополнять разными видами сыра, поливать медом и посыпать орехами, добавлять ароматные травы, в частности розмарин. Готовится такое блюдо не сложно, но однозначно удивит своим вкусом.
Фудблогер Анастасия с ником aprilparadise на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченных абрикосов с сыром дор-блю, медом и орехами.
Ингредиенты:
- абрикосы
- сыр дор-блю
- мед
- орехи\миндальные хлопья
Способ приготовления:
1. Сначала нужно промыть и просушить абрикосы. Разделить их пополам и убрать косточку. Выложить половинки фруктов в форму для запекания.
2. После этого нужно порезать сыр дор-блю кубиками. Выложить по одному кубику на половинки абрикосов.
3. Полить медом фрукты и посыпать миндальными хлопьями.
4. Запекать блюдо при температуре 180 градусов 20 минут. Приятного аппетита!
Кроме закусок из абрикосов можно готовить выпечку. К примеру, шарлотку. Фудблогер Лилия (lileklilek2) на своей странице в Instagram поделилась рецептом абрикосовой шарлотки, которая готовится без молока, кефира и сметаны.
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт.
- сахар – 5 ст. л.
- мука – 4-5 ст. л.
- соль – щепотка
- ваниль, корица
- абрикосы, персики
Способ приготовления:
1. Взбить яйца, сахар, соль, ваниль и корицу в состояние густой белой пены. Если сахар и яйца не удалось взбить до такой консистенции – десерт не получится.
2. К полученной массе насыпать просеянную муку и вымешать тесто лопаткой.
3. Форму смазать маслом и застелить пергаментом.
4. На дно формы выложить изрезанный абрикос. Вылить тесто.
5. Наверх выложить порезанный персик. Запекать при температуре 160-170 С 45-60 минут.
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