Как вкусно запечь абрикосы: идеальная закуска к вину за 20 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
447
Как вкусно запечь абрикосы: идеальная закуска к вину за 20 минут

Запеченные абрикосы– это изысканный десерт и закуска к вину одновременно. Их можно дополнять разными видами сыра, поливать медом и посыпать орехами, добавлять ароматные травы, в частности розмарин. Готовится такое блюдо не сложно, но однозначно удивит своим вкусом.

Фудблогер Анастасия с ником aprilparadise на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченных абрикосов с сыром дор-блю, медом и орехами.

Рецепт запеченных абрикосов с сыром дор-блю, медом и орехами.

Ингредиенты:

  • абрикосы
  • сыр дор-блю
  • мед
  • орехи\миндальные хлопья

Способ приготовления:

Видео дня

1. Сначала нужно промыть и просушить абрикосы. Разделить их пополам и убрать косточку. Выложить половинки фруктов в форму для запекания.

Что приготовить из абрикосов

2. После этого нужно порезать сыр дор-блю кубиками. Выложить по одному кубику на половинки абрикосов.

3. Полить медом фрукты и посыпать миндальными хлопьями.

Запеченные абрикосы с медом и орехами

4. Запекать блюдо при температуре 180 градусов 20 минут. Приятного аппетита!

Кроме закусок из абрикосов можно готовить выпечку. К примеру, шарлотку. Фудблогер Лилия (lileklilek2) на своей странице в Instagram поделилась рецептом абрикосовой шарлотки, которая готовится без молока, кефира и сметаны.

Рецепт шарлотки из абрикосов

Ингредиенты:

  • яйца – 5 шт.
  • сахар – 5 ст. л.
  • мука – 4-5 ст. л.
  • соль – щепотка
  • ваниль, корица
  • абрикосы, персики

Способ приготовления:

1. Взбить яйца, сахар, соль, ваниль и корицу в состояние густой белой пены. Если сахар и яйца не удалось взбить до такой консистенции – десерт не получится.

2. К полученной массе насыпать просеянную муку и вымешать тесто лопаткой.

Какую выпечку приготовить из абрикосов

3. Форму смазать маслом и застелить пергаментом.

4. На дно формы выложить изрезанный абрикос. Вылить тесто.

Абрикосовая шарлотка

5. Наверх выложить порезанный персик. Запекать при температуре 160-170 С 45-60 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты