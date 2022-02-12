Как заморозить сметану и как использовать ее после: гениальный лайфхак

Когда вы замечаете, что срок годности сметаны вот-вот истечет, то лучшее, что можно сделать – это не выбросить ее в мусорку, а заморозить. Такой способ заметно экономит средства на приобретение продуктов, а также помогает избежать пищевых отходов. К тому же, специалисты говорят, что это абсолютно безопасно для здоровья человека.

Как заморозить сметану и как использовать после, рассказало издание Insider.

Следовательно, заморозить сметану можно двумя способами.

В оригинальном контейнере

Что сделать: нужно закрыть контейнер, положить его в пакет для заморозки и заморозить. Это поможет предотвратить проникновение воздуха и обезвоживание самого продукта.

Видео дня

В отдельных контейнерах

Что сделать: нужно разлить сметану в отдельные пластиковые или другие герметично закрывающиеся контейнеры и заморозить. Этот способ очень удобен тем, что сметану вы делите на меньшие порции и при необходимости вам не придется размораживать все сразу.

Сколько хранить сметану

Специалисты рекомендуют хранить сметану в морозильной камере не больше трех месяцев.

Как разморозить сметану

Размораживать сметану нужно в течение суток в холодильнике. Но ни при каких обстоятельствах не при комнатной температуре.

Как использовать замороженную сметану

Такая сметана идеально дополнит ваши любимые запеканки или супы. Но рекомендуется использовать в рецептах, требующих однородной текстуры: соусы, гарниры, некоторые виды выпечки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, зачем замачивать замороженные пельмени перед приготовлением.