Как заморозить сыр тофу и что с ним делать потом: простые лайфхаки

Тофу – продукт из соевых бобов, который по вкусу и консистенции напоминает сыр. В нем очень много белка, поэтому вегетарианцы употребляют такую пищу вместо мяса. Но перед тем, как готовить блюда из этого продукта, нужно выполнить несколько простых манипуляций.

О том, как правильно заморозить тофу и что можно приготовить из такого продукта, рассказало американское интернет-издание INSIDER.

Тофу является очень универсальным продуктом. Из него можно приготовить и смузи, и всевозможные жареные блюда. Ведь настоящий вкус раскрывается именно в сочетании с другими ингредиентами. Тофу на 80 процентов состоит из воды. При замерзании вода преобразуется в кристаллы льда, расширяющего белки в тофу. После размораживания продукт становится более пористым и выделяет больше влаги.

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Замораживание не изменяет вкус тофу, а текстуру и цвет. Можно заморозить тофу целыми блоками, но для лучшего результата его сначала нужно высушить и нарезать кубиками.

Замораживать мягкий тофу не стоит, поскольку он минимально обрабатывается и плохо выдерживает перепады температуры. Лучше взять жесткий, который после размораживания становится идеальной текстуры. Перед использованием его нужно будет хорошо разморозить и слить лишнюю жидкость.

Как вкусно приготовить тофу

1. Перед использованием замороженный тофу нужно отварить.

2. Затем просушить и поджарить на сковороде.

3. Очень вкусно совмещать с таким продуктом чили.

4. Тофу хорошо измельчить и добавить соль.

5. Использовать вместо мясной начинки для блюд.

6. Просто поджаренный тофу можно подавать с любимым соусом или маринадом.

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