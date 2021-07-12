Какие напитки нельзя пить на ночь: ТОП-5

В жаркие летние дни мы все должны пить минимум – 1,5 литра чистой воды, лучше с лимоном. Также можно делать домашние вкусные, натуральные лимонады и ледяные чаи, которые так хорошо освежают, но очень важно знать, что есть напитки, которые способны регулировать сон, а также – от которых лучше отказаться перед сном.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 5 напитков, от которых лучше отказаться перед сном и почему.

1. Кофе

От этого напитка точно нужно отказаться перед сном, так как вы не можете уснуть из-за большой дозы кофеина, которая даст вам заряд бодрости уже через 20 минут. Поэтому позже 18:00 кофе пить не рекомендуют.

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2. Зеленый чай

Специалисты не рекомендуют пить на ночь зеленый чай, так как он обладает мочегонным действием. Поэтому выпитая чашка напитка на ночь может принести на утро отечность, а также беспокойный сон.

3. Кефир

Если вы хотите, чтобы ваш желудок ночью отдыхал – лучше отказаться от кефира, так как Содержащийся в кефире белок, долго переваривается, поэтому организм человека не восстанавливается за ночь. А если человек с гастритом выпьет на ночь кефир, утром возможно появления изжоги.

4. Вода

Перед сном лучше отказаться от воды, так как это лишняя нагрузка на почки. Также, если вы пьете на ночь воду, утром могут появиться сильные отеки.

5. Квас, сладкие воды

Даже если это домашний квас, от него стоит отказаться на ночь. Так как во-первых – этот напиток никакой пользы в себе не несет, во–вторых – он газированный, это принесет дискомфорт желудку.

Лучше перед сном выпить чашечку травяного чая с медом и мятой – он очень хорошо расслабляет и дарит прекрасный сон.

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