Кекс со смородиной, который всегда получается пышный: подойдут замороженные ягоды
Ароматный и влажный кекс – отличная домашняя выпечка к чаю. Его можно дополнять разными начинками: вишнями, черникой, смородиной, изюмом, бананом, яблоком, маком. Но самое главное – это сделать удачное тесто.
Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом кекса со смородиной на молоке, который всегда получается пышный.
Ингредиенты:
- мука – 600 г
- разрыхлитель – 15 г
- сахар – 500 г
- масло сливочное – 120 г
- соль – 7 г
- молоко – 210 мл
- яйца – 5 шт
- масло растительное – 110 мл
- ваниль
- смородина 300-400 г
Способ приготовления:
1. Масло комнатной температуры взбить с сахаром до пышной массы.
2. Отдельно смешать молоко, растительное масло и яйца, перемешать до однородности.
3. Получившуюся массу постепенно налить в масляную. Перемешать до однородности.
4. Также отдельно смешать оставшиеся сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соль, ваниль. Добавить в общую массу и перемешать, чтобы не было комочков.
5. Насыпать в тесто смородину или другие ягоды и перемешать все лопаткой.
6. Готовое тесто вылить в форму и выпекать при температуре 180 градусов 60-75 минут. Готово!
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