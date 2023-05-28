Кекс со смородиной, который всегда получается пышный: подойдут замороженные ягоды

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Кекс со смородиной, который всегда получается пышный: подойдут замороженные ягоды

Ароматный и влажный кекс – отличная домашняя выпечка к чаю. Его можно дополнять разными начинками: вишнями, черникой, смородиной, изюмом, бананом, яблоком, маком. Но самое главное – это сделать удачное тесто.

Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом кекса со смородиной на молоке, который всегда получается пышный.

Рецепт кекса со смородиной на молоке

Ингредиенты:

  • мука – 600 г
  • разрыхлитель – 15 г
  • сахар – 500 г
  • масло сливочное – 120 г
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  • соль – 7 г
  • молоко – 210 мл
  • яйца – 5 шт
  • масло растительное – 110 мл
  • ваниль
  • смородина 300-400 г

Способ приготовления:

1. Масло комнатной температуры взбить с сахаром до пышной массы.

2. Отдельно смешать молоко, растительное масло и яйца, перемешать до однородности.

Тесто для кекса

3. Получившуюся массу постепенно налить в масляную. Перемешать до однородности.

4. Также отдельно смешать оставшиеся сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соль, ваниль. Добавить в общую массу и перемешать, чтобы не было комочков.

Рецепт кекса в духовке

5. Насыпать в тесто смородину или другие ягоды и перемешать все лопаткой.

Кекс с ягодами в духовке

6. Готовое тесто вылить в форму и выпекать при температуре 180 градусов 60-75 минут. Готово!

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