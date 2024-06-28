Консервированные абрикосы в сиропе: рецепт на зиму

Абрикосы – идеальный фрукт для приготовления вкусных джемов, пирогов и компотов. Еще их можно сушить на зиму.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных абрикос в сиропе, которые будут очень мягкими и сочными.

Ингредиенты:

450 г сахара

1/2 ч л лимонной кислоты

абрикосы

Способ приготовления:

1. Абрикосы помойте и разрежьте пополам, удалите косточки.

2. Плотно выложите половинки абрикосов в банке, но не прижимаем их. Залейте крутым кипятком, накройте крышкой и оставьте на 15 минут.

3. После этого сливаем сироп в кастрюлю, добавляем сахар и лимонную кислоту, перемешиваем и ставим на огонь. Доводим до кипения, разливаем сироп по банкам и закручиваем.

4. Переворачиваем банки вверх дном и оставляем при комнатной температуре до полного охлаждения.