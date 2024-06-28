Консервированные абрикосы в сиропе: рецепт на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Консервированные абрикосы в сиропе: рецепт на зиму

Абрикосы – идеальный фрукт для приготовления вкусных джемов, пирогов и компотов. Еще их можно сушить на зиму. 

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Что приготовить из абрикос

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных абрикос в сиропе, которые будут очень мягкими и сочными. 

Рецепт абрикос

Ингредиенты: 

  • 450 г сахара
  • 1/2 ч л лимонной кислоты
  • абрикосы

Способ приготовления: 

1. Абрикосы помойте и разрежьте пополам, удалите косточки.

Спелые абрикосы

2. Плотно выложите половинки абрикосов в банке, но не прижимаем их. Залейте крутым кипятком, накройте крышкой и оставьте на 15 минут.

Абрикосы в сиропе

3. После этого сливаем сироп в кастрюлю, добавляем сахар и лимонную кислоту, перемешиваем и ставим на огонь. Доводим до кипения, разливаем сироп по банкам и закручиваем.

Сироп для абрикос

4. Переворачиваем банки вверх дном и оставляем при комнатной температуре до полного охлаждения.

Готовые абрикосы в сиропе
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