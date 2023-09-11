Котлеты из кабачка для ужина: готовятся 15 минут в духовке

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Котлеты без мяса

Котлеты можно готовить не только из мяса, но и из овощей. Идеальным овощем для этого будет кабачок, так как он сочный и блюдо из него будет очень мягким и вкусным. 

Вкусные котлеты из кабачка

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых котлет с картофелем, зеленью и чесноком. 

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

  • кабачки среднего размера
  • морковь – 1 шт. 
  • картофель – 2 шт. 
  • яйца – 2 шт. 
  • манная крупа – 2 ст. л.
  • чеснок – 2 зуб. 
  • зелень – пучок 
  • соль, перец – по вкусу 

Для соуса:

  • сметана – 60 г
  • майонез – 60 г
  • чеснок – 2 зуб. 
  • укроп – 10 г

Способ приготовления:

1. Натрите морковь, картофель и кабачок на мелкую терку, все по отдельности.

Кабачки для котлет

2. Кабачки посолите и дайте 5-10 минут постоять, после хорошо отожмите от жидкости кабачки и картофель.

Приготовление основы для котлет

3. Переложите в миску и смешайте все ингредиенты, поперчите и посолите. 

Готовый фарш для котлет

4. Руками сформируйте котлеты и жарьте на растительном масле с двух сторон. 

Жареные котлеты

5. Далее переложите на противень и в духовке еще протушите 10-12 минут при 180 С. 

Готовые котлеты

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