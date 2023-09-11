Котлеты можно готовить не только из мяса, но и из овощей. Идеальным овощем для этого будет кабачок, так как он сочный и блюдо из него будет очень мягким и вкусным.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых котлет с картофелем, зеленью и чесноком.

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Ингредиенты:

кабачки среднего размера

морковь – 1 шт.

картофель – 2 шт.

яйца – 2 шт.

манная крупа – 2 ст. л.

чеснок – 2 зуб.

зелень – пучок

соль, перец – по вкусу

Для соуса:

сметана – 60 г

майонез – 60 г

чеснок – 2 зуб.

укроп – 10 г

Способ приготовления:

1. Натрите морковь, картофель и кабачок на мелкую терку, все по отдельности.

2. Кабачки посолите и дайте 5-10 минут постоять, после хорошо отожмите от жидкости кабачки и картофель.

3. Переложите в миску и смешайте все ингредиенты, поперчите и посолите.

4. Руками сформируйте котлеты и жарьте на растительном масле с двух сторон.

5. Далее переложите на противень и в духовке еще протушите 10-12 минут при 180 С.

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