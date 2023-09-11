Котлеты из кабачка для ужина: готовятся 15 минут в духовке
Котлеты можно готовить не только из мяса, но и из овощей. Идеальным овощем для этого будет кабачок, так как он сочный и блюдо из него будет очень мягким и вкусным.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых котлет с картофелем, зеленью и чесноком.
Ингредиенты:
- кабачки среднего размера
- морковь – 1 шт.
- картофель – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- манная крупа – 2 ст. л.
- чеснок – 2 зуб.
- зелень – пучок
- соль, перец – по вкусу
Для соуса:
- сметана – 60 г
- майонез – 60 г
- чеснок – 2 зуб.
- укроп – 10 г
Способ приготовления:
1. Натрите морковь, картофель и кабачок на мелкую терку, все по отдельности.
2. Кабачки посолите и дайте 5-10 минут постоять, после хорошо отожмите от жидкости кабачки и картофель.
3. Переложите в миску и смешайте все ингредиенты, поперчите и посолите.
4. Руками сформируйте котлеты и жарьте на растительном масле с двух сторон.
5. Далее переложите на противень и в духовке еще протушите 10-12 минут при 180 С.
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