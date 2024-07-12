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Ленивая запеканка из кабачков: рецепт сытного и бюджетного блюда
Кабачки – одни из самых бюджетных и вкусных овощей, которые могут быть идеальным продуктом для приготовления вкусных закусок, рагу, а также супов, блинов и оладий.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой запеканки из кабачков, с твердым сыром.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт средний
- яйца – 4 шт.
- картофель (сырой) – 2 шт.
- сыр твердый – 150 г
- ветчина(колбаса или любое мясо) – 150 г
- масло – 2 ст.л.
- мука – 3 ст.л.
- разрыхлитель – 1/2 ч.л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Натрите и отожмите кабачок, добавьте яйца, специи, порезанную ветчину, муку, разрыхлитель, масло, твердый тертый сыр и картофель.
2. Выложите смесь в форму смазанную маслом и запекайте при 180 С, 40-50 минут.
Подавайте со сметаной!
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