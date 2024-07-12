Кабачки – одни из самых бюджетных и вкусных овощей, которые могут быть идеальным продуктом для приготовления вкусных закусок, рагу, а также супов, блинов и оладий.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой запеканки из кабачков, с твердым сыром.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт средний

яйца – 4 шт.

картофель (сырой) – 2 шт.

сыр твердый – 150 г

ветчина(колбаса или любое мясо) – 150 г

масло – 2 ст.л.

мука – 3 ст.л.

разрыхлитель – 1/2 ч.л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Натрите и отожмите кабачок, добавьте яйца, специи, порезанную ветчину, муку, разрыхлитель, масло, твердый тертый сыр и картофель.

2. Выложите смесь в форму смазанную маслом и запекайте при 180 С, 40-50 минут.

Подавайте со сметаной!

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