Самый простой вариант заготовки кабачков на зиму – это консервирование. Овощ получается хрустящим и пикантным. Достаточно популярная именно технология приготовления по-болгарски.

Идея приготовления маринованных кабачков по-болгарски опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Вкуснее всего есть такую закуску с картофельным пюре.

Ингредиенты:

2 кг молоденьких кабачков

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листья хрена и зонтики укропа

чеснок

лавровые листья

зерна горчицы

черный перец

Ингредиенты для маринада:

2 литра воды

3 ст.л. соли

200 г сахара

250 г уксуса 9%

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать кружочками, толщиной 1 см.

2. В чистые банки сложить зелень, чеснок, лавровые листья, черный перец и зерна горчицы.

3. В большой кастрюле смешать воду, соль, сахар, уксус. Довести до кипения.

4. Всыпать кабачки. С этого времени засечь 5-7 минут.

5. Держать на огне, все время помешивая.

6. Кабачки начнут менять цвет – все верно, так и должно быть.

7. Через 5-7 минут снять кастрюлю с огня и разложить кабачки по банкам.

8. Маринад снова довести до кипения и залить кабачки.

9. Герметично закрыть крышками.

10. Закутать в теплое одеяло в сутки.

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