Маринованные кабачки по-болгарски: идеальная овощная закуска на зиму

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Маринованные кабачки по-болгарски: идеальная овощная закуска на зиму

Самый простой вариант заготовки кабачков на зиму – это консервирование. Овощ получается хрустящим и пикантным. Достаточно популярная именно технология приготовления по-болгарски.

Идея приготовления маринованных кабачков по-болгарски опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Вкуснее всего есть такую закуску с картофельным пюре.

Маринованные кабачки по-болгарски: идеальная овощная закуска на зиму

Ингредиенты:

  • 2 кг молоденьких кабачков
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  • листья хрена и зонтики укропа
  • чеснок
  • лавровые листья
  • зерна горчицы
  • черный перец

Ингредиенты для маринада:

  • 2 литра воды
  • 3 ст.л. соли
  • 200 г сахара
  • 250 г уксуса 9%

Способ приготовления:

Маринованные кабачки по-болгарски: идеальная овощная закуска на зиму

1. Кабачки нарезать кружочками, толщиной 1 см.

2. В чистые банки сложить зелень, чеснок, лавровые листья, черный перец и зерна горчицы.

3. В большой кастрюле смешать воду, соль, сахар, уксус. Довести до кипения.

Маринованные кабачки по-болгарски: идеальная овощная закуска на зиму

4. Всыпать кабачки. С этого времени засечь 5-7 минут.

5. Держать на огне, все время помешивая.

6. Кабачки начнут менять цвет – все верно, так и должно быть.

Маринованные кабачки по-болгарски: идеальная овощная закуска на зиму

7. Через 5-7 минут снять кастрюлю с огня и разложить кабачки по банкам.

8. Маринад снова довести до кипения и залить кабачки.

Маринованные кабачки по-болгарски: идеальная овощная закуска на зиму

9. Герметично закрыть крышками.

Маринованные кабачки по-болгарски: идеальная овощная закуска на зиму

10. Закутать в теплое одеяло в сутки.

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