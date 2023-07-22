Маринованные кабачки по-болгарски: идеальная овощная закуска на зиму
Самый простой вариант заготовки кабачков на зиму – это консервирование. Овощ получается хрустящим и пикантным. Достаточно популярная именно технология приготовления по-болгарски.
Идея приготовления маринованных кабачков по-болгарски опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Вкуснее всего есть такую закуску с картофельным пюре.
Ингредиенты:
- 2 кг молоденьких кабачков
- листья хрена и зонтики укропа
- чеснок
- лавровые листья
- зерна горчицы
- черный перец
Ингредиенты для маринада:
- 2 литра воды
- 3 ст.л. соли
- 200 г сахара
- 250 г уксуса 9%
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезать кружочками, толщиной 1 см.
2. В чистые банки сложить зелень, чеснок, лавровые листья, черный перец и зерна горчицы.
3. В большой кастрюле смешать воду, соль, сахар, уксус. Довести до кипения.
4. Всыпать кабачки. С этого времени засечь 5-7 минут.
5. Держать на огне, все время помешивая.
6. Кабачки начнут менять цвет – все верно, так и должно быть.
7. Через 5-7 минут снять кастрюлю с огня и разложить кабачки по банкам.
8. Маринад снова довести до кипения и залить кабачки.
9. Герметично закрыть крышками.
10. Закутать в теплое одеяло в сутки.
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