Маринованные помидоры можно готовить с любой зеленью, но стоит отметить, что очень вкусно будет с ароматным базиликом.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом маринованных помидоров половинками с чесноком, базиликом и острым перцем.

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Ингредиенты:

помидоры

чеснок

острый перец – по вкусу

базилик или сельдерей

Маринад:

На 1 литр воды:

соль – 1 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

укусу – 75 мл

масло растительное – 2 ст. л. в литровую банку

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте пополам помидоры.

2. В банки выложите чеснок, базилик, острый перец, сверху помидоры.

3. Залейте кипятком и прогрейте, после слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, соль, уксус и доведите до кипения.

4. В каждую банку добавьте масло, залейте горячим маринадом и законсервируйте.

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