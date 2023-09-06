Маринованные помидоры половинками с базиликом на зиму: стерилизовать не нужно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт помидоров

Маринованные помидоры можно готовить с любой зеленью, но стоит отметить, что очень вкусно будет с ароматным базиликом.

Как приготовить вкусные маринованным помидоры с базиликом

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом маринованных помидоров половинками с чесноком, базиликом и острым перцем. 

Рецепт помидоров
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Ингредиенты:

  • помидоры 
  • чеснок 
  • острый перец – по вкусу
  • базилик или сельдерей

Маринад: 

На 1 литр воды:

  • соль – 1 ст. л. 
  • сахар – 3 ст. л. 
  • укусу – 75 мл 
  • масло растительное – 2 ст. л. в литровую банку

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте пополам помидоры. 

Помидоры для приготовления

2. В банки выложите чеснок, базилик, острый перец, сверху помидоры.

Помидоры с базиликом и чесноком

3. Залейте кипятком и прогрейте, после слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, соль, уксус и доведите до кипения. 

Приготовление маринада

4. В каждую банку добавьте масло, залейте горячим маринадом и законсервируйте. 

Готовые помидоры

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