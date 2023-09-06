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Маринованные помидоры половинками с базиликом на зиму: стерилизовать не нужно
Маринованные помидоры можно готовить с любой зеленью, но стоит отметить, что очень вкусно будет с ароматным базиликом.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом маринованных помидоров половинками с чесноком, базиликом и острым перцем.
Ингредиенты:
- помидоры
- чеснок
- острый перец – по вкусу
- базилик или сельдерей
Маринад:
На 1 литр воды:
- соль – 1 ст. л.
- сахар – 3 ст. л.
- укусу – 75 мл
- масло растительное – 2 ст. л. в литровую банку
Способ приготовления:
1. Помойте и порежьте пополам помидоры.
2. В банки выложите чеснок, базилик, острый перец, сверху помидоры.
3. Залейте кипятком и прогрейте, после слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, соль, уксус и доведите до кипения.
4. В каждую банку добавьте масло, залейте горячим маринадом и законсервируйте.
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