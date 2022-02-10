На чем приготовить пирог, чтобы он получился пышным: секретами поделилась Лилия Цвет

Секрет любой удачной выпечки – это правильная основа, на которой приготовлено тесто. Для пирогов часто используют молоко, а также газировку или простую воду. Но чтобы изделие действительно получилось нежным, пышным и вкусным, следует использовать другой ингредиент.

Идея приготовления пирога опубликована на странице Лилии Цвет в Instagram. Кондитер использует обычный кефир.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

кефир – 250 г

сахар – 150 г

мука – 400 г +- 30 г

разрыхлитель – 2 ч.л.

масло – 100 мл

ваниль – 1 п. 16 г

варенье (ягоды, фрукты) – 200 г

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Способ приготовления:

1. Перемешать яйца с сахаром и ванильным сахаром до растворения.

2. Постепенно добавить растительное масло, продолжить взбивать.

3. Влить кефир, продолжить взбивать.

4. Засыпать муку, разрыхлитель и замешать негустое тесто.

5. Условно разделить на 2 части – больше и меньше.

6. В смазанную форму выложить 2/3 части теста.

7. Добавить начинку в небольшом количестве, чуть-чуть отступая от краев.

8. Ложкой распределить верхнюю часть теста так, чтобы полностью накрыть варенье.

9. Выпекать такой пирог при температуре 180 градусов 40 минут.

10. Готовность проверить деревянной палочкой – она должна быть сухой.

11. Сверху присыпать пирог пудрой.

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