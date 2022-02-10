На чем приготовить пирог, чтобы он получился пышным: секретами поделилась Лилия Цвет
Секрет любой удачной выпечки – это правильная основа, на которой приготовлено тесто. Для пирогов часто используют молоко, а также газировку или простую воду. Но чтобы изделие действительно получилось нежным, пышным и вкусным, следует использовать другой ингредиент.
Идея приготовления пирога опубликована на странице Лилии Цвет в Instagram. Кондитер использует обычный кефир.
Ингредиенты:
яйца – 2 шт
кефир – 250 г
сахар – 150 г
мука – 400 г +- 30 г
разрыхлитель – 2 ч.л.
масло – 100 мл
ваниль – 1 п. 16 г
варенье (ягоды, фрукты) – 200 г
Способ приготовления:
1. Перемешать яйца с сахаром и ванильным сахаром до растворения.
2. Постепенно добавить растительное масло, продолжить взбивать.
3. Влить кефир, продолжить взбивать.
4. Засыпать муку, разрыхлитель и замешать негустое тесто.
5. Условно разделить на 2 части – больше и меньше.
6. В смазанную форму выложить 2/3 части теста.
7. Добавить начинку в небольшом количестве, чуть-чуть отступая от краев.
8. Ложкой распределить верхнюю часть теста так, чтобы полностью накрыть варенье.
9. Выпекать такой пирог при температуре 180 градусов 40 минут.
10. Готовность проверить деревянной палочкой – она должна быть сухой.
11. Сверху присыпать пирог пудрой.
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