На чем приготовить пирог, чтобы он получился пышным: секретами поделилась Лилия Цвет

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
На чем приготовить пирог, чтобы он получился пышным: секретами поделилась Лилия Цвет

Секрет любой удачной выпечки – это правильная основа, на которой приготовлено тесто. Для пирогов часто используют молоко, а также газировку или простую воду. Но чтобы изделие действительно получилось нежным, пышным и вкусным, следует использовать другой ингредиент.

Идея приготовления пирога опубликована на странице Лилии Цвет в Instagram. Кондитер использует обычный кефир.

Рецепт пирога на кефире

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт

  • кефир – 250 г

  • сахар – 150 г

  • мука – 400 г +- 30 г

  • разрыхлитель – 2 ч.л.

  • масло – 100 мл

  • ваниль – 1 п. 16 г

  • варенье (ягоды, фрукты) – 200 г

Видео дня
Замешивание теста

Способ приготовления:

1. Перемешать яйца с сахаром и ванильным сахаром до растворения.

2. Постепенно добавить растительное масло, продолжить взбивать.

3. Влить кефир, продолжить взбивать.

Варенье для начинки

4. Засыпать муку, разрыхлитель и замешать негустое тесто.

5. Условно разделить на 2 части – больше и меньше.

6. В смазанную форму выложить 2/3 части теста.

Кефир для блюда

7. Добавить начинку в небольшом количестве, чуть-чуть отступая от краев.

8. Ложкой распределить верхнюю часть теста так, чтобы полностью накрыть варенье.

9. Выпекать такой пирог при температуре 180 градусов 40 минут.

Замешивание теста

10. Готовность проверить деревянной палочкой – она должна быть сухой.

11. Сверху присыпать пирог пудрой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :

Обращение коллектива OBOZREVATEL

Сейчас мы готовим

Все рецепты