Полезные овсянооладьи с яблоками для завтрака: ЯнгШеф поделился рецептом
Если вы никак не можете решить, что же вкусного, сытного и одновременно легкого приготовить на завтрак, идеальным вариантом будут – овсянооладьи. А если к ним еще добавить яблоко, будет очень вкусно и полезно.
Популярный украинский шеф-повар ЯнгШеф рассказал в Instagram, как приготовить идеальные овсянооладьи с яблоками всего за 15 минут.
Ингредиенты:
овсяная мука (можно любую) – 3 ст. л.
гречневая мука/рисовая/миндальная – 1 ст. л.
разрыхлитель – 1 ч. л.
яблоки или груша – 1-2 ш.
сахарная пудра, сахар – по вкусу
яйцо или лен – 1 шт. или 1 ст. л.
растительное масло – 1-2 ст. л.
молоко любое – 50 г
йогурт – 100 г
ягоды – горсть
орехи любые – 100 г
Способ приготовления:
Натрите яблоко на крупной терке.
Добавьте яйцо или 1 ст. л. льна, разрыхлитель, сахар, овсяную муку и 1 ст. л. любой другой муки, все хорошо перемешайте.
Разогрейте сковороду, налейте масло, выложите оладьи ложкой и хорошо обжарьте до готовности.
Переложите горячие оладьи на тарелку, полейте йогуртом, добавьте ягоды или жаренные орешки.
Блюдо получится очень вкусным, ароматным и сытным.
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