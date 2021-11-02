Полезные овсянооладьи с яблоками для завтрака: ЯнгШеф поделился рецептом

Если вы никак не можете решить, что же вкусного, сытного и одновременно легкого приготовить на завтрак, идеальным вариантом будут – овсянооладьи. А если к ним еще добавить яблоко, будет очень вкусно и полезно.

Популярный украинский шеф-повар ЯнгШеф рассказал в Instagram, как приготовить идеальные овсянооладьи с яблоками всего за 15 минут.

Ингредиенты:

овсяная мука (можно любую) – 3 ст. л.

​​​​​​​гречневая мука/рисовая/миндальная – 1 ст. л.

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разрыхлитель – 1 ч. л.

яблоки или груша – 1-2 ш.

сахарная пудра, сахар – по вкусу

яйцо или лен – 1 шт. или 1 ст. л.

​​​​​​​растительное масло – 1-2 ст. л.

молоко любое – 50 г

йогурт – 100 г

ягоды – горсть

орехи любые – 100 г

Способ приготовления:

Натрите яблоко на крупной терке. Добавьте яйцо или 1 ст. л. льна, разрыхлитель, сахар, овсяную муку и 1 ст. л. любой другой муки, все хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду, налейте масло, выложите оладьи ложкой и хорошо обжарьте до готовности. Переложите горячие оладьи на тарелку, полейте йогуртом, добавьте ягоды или жаренные орешки.

Блюдо получится очень вкусным, ароматным и сытным.

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