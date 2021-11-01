Светлана Фус рассказала, как приготовить полезные бутерброды: никаких соусов и майонеза
Бутерброды – еда, которую любят все, потому что готовятся они очень быстро, просто и легко. Но очень часто совершенно не полезные, так как их делают с копченостями, острыми соусами, солеными огурцами.
Диетолог Светлана Фус рассказала в Facebook, как приготовить полезные бутерброды, которые не навредят ни организму, ни фигуре.
"Если вы любите бутерброды, то сделайте их полезными. Для этого главное – подобрать правильные ингредиенты", – отметила диетолог.
Что добавить в полезные бутерброды:
Хлеб для бутерброда должен быть из цельнозерновой муки.
Добавляем важный компонент – мясо, рыбу или птицу, лучше в отварном виде, приготовленную на пару или запеченную.
Никаких соусов и майонеза! "Специальные" соусы очень калорийны и часто не очень натуральны. Если хочется, то используйте смешанное с зеленью авокадо или немного горчицы.
Не забываем про зелень и овощи – чем больше, тем лучше. Они увеличат объем и лучше насытят.
Для вкуса можно положить пряной зелени, но в меру.
Несколько легких рецептов полезных бутерброд:
Мягкий сыр, яйцо, авокадо, петрушка;
Тунец, яйцо, листья салата, помидор;
Груша, сыр с плесенью, руккола, орех;
Лосось, мягкий сыр, укроп, огурец.
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