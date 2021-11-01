Светлана Фус рассказала, как приготовить полезные бутерброды: никаких соусов и майонеза

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
3,5 т.
Светлана Фус рассказала, как приготовить полезные бутерброды

Бутерброды – еда, которую любят все, потому что готовятся они очень быстро, просто и легко. Но очень часто совершенно не полезные, так как их делают с копченостями, острыми соусами, солеными огурцами.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Facebook, как приготовить полезные бутерброды, которые не навредят ни организму, ни фигуре.

Как приготовить полезные бутерброды

"Если вы любите бутерброды, то сделайте их полезными. Для этого главное – подобрать правильные ингредиенты", – отметила диетолог.

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Домашние полезные бутерброды

Что добавить в полезные бутерброды:

Что добавить в бутерброды

  • Хлеб для бутерброда должен быть из цельнозерновой муки.

  • Добавляем важный компонент – мясо, рыбу или птицу, лучше в отварном виде, приготовленную на пару или запеченную.

  • Никаких соусов и майонеза! "Специальные" соусы очень калорийны и часто не очень натуральны. Если хочется, то используйте смешанное с зеленью авокадо или немного горчицы.

Бутерброд с авокадо и помидорами

  • Не забываем про зелень и овощи – чем больше, тем лучше. Они увеличат объем и лучше насытят.

  • Для вкуса можно положить пряной зелени, но в меру.

Домашние полезные бутерброды

Несколько легких рецептов полезных бутерброд:

  1. Мягкий сыр, яйцо, авокадо, петрушка;

  2. Тунец, яйцо, листья салата, помидор;

  3. Груша, сыр с плесенью, руккола, орех;

  4. Лосось, мягкий сыр, укроп, огурец.

Бутерброд с грушей и орехами

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