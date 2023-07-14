Когда сезон клубники почти заканчивается – созревают персики. И это еще один плод, с которым можно приготовить вкусное тирамису. Десерт получается очень нежным, воздушным и в меру сладким. К тому же, вы приготовите его всего за 20 минут.

Идея приготовления персикового тирамису опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Сверху можно положить мяту.

Ингредиенты на форму 20*30 см:

24 шт(1 уп) печенья савоярди

500 г персиков + 2 ст.л. сахарной пудры

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350 мл жирных сливок (33%)

500 г маскарпоне

80-100 г сахарной пудры + 4 персика и мята для украшения торта

Способ приготовления:

1. Персики и сахарную пудру взбиваем блендером, перетираем через сито от шкурок. Если десерт не планируете давать детям – можно влить 30-40 мл амарето в персиковое пюре.

2. Очень холодные жирные сливки взбиваем миксером с сахарной пудрой до мягких пиков, добавляем маскарпоне и взбиваем еще 1-2 минуты до пышного состояния.

3. Савоярди погружаем в пюре, выкладываем в форму, сверху распределяем 1/2 крема, и снова савоярди, снова крем.

4. Накрываем пленкой и ставим в холодильник.

5. Украшаем десерт персиками и мятой. Его нужно быстро съесть, поэтому если готовите только для двоих – делайте 1/2 порции.

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