Из сочной желтой алычи можно приготовить не только варенье, но и пикантный соус. Очень вкусно подавать его в мясо. Консистенция получается достаточно густой, а вкус кисло-сладкий.

Идея приготовления соуса из желтой алычи к мясу опубликована на странице фудблогера с ником yummy_food_uaa в Instagram. Такая консервация может долго храниться в погребе.

Ингредиенты:

1 кг желтой алычи (вес с косточками)

0.5 ст воды

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12 ст.л. сахара

1 ст.л. меда

перец горошком – 5 шт

1 ст.л. соли

0,5 ст.л. кари

0.5 ч.л. корицы + имбирь

2 зубчика чеснока

специи к мясу, хмели-сунели, черный молотый перец

Способ приготовления:

1. Аличу очистить от косточек.

2. Взбить блендером.

3. Перелить в кастрюлю.

4. Добавить сахар и воду, проварить 15 минут.

5. Добавить перец, соль, все специи.

6. Еще 10 минут проварить на маленьком огне.

7. Добавить мед и еще сахар при необходимости.

8. Добавить чеснок через пресс, проварить 10 минут, разлить в стерилизованные баночки.

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