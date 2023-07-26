Пикантный соус к мясу из желтой алычи: сохраняется на зиму

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
60
Пикантный соус к мясу из желтой алычи: сохраняется на зиму

Из сочной желтой алычи можно приготовить не только варенье, но и пикантный соус. Очень вкусно подавать его в мясо. Консистенция получается достаточно густой, а вкус кисло-сладкий.

Идея приготовления соуса из желтой алычи к мясу опубликована на странице фудблогера с ником yummy_food_uaa в Instagram. Такая консервация может долго храниться в погребе.

Пикантный соус к мясу из желтой алычи: сохраняется на зиму

Ингредиенты:

  • 1 кг желтой алычи (вес с косточками)
  • 0.5 ст воды
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  • 12 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. меда
  • перец горошком – 5 шт
  • 1 ст.л. соли
  • 0,5 ст.л. кари
  • 0.5 ч.л. корицы + имбирь
  • 2 зубчика чеснока
  • специи к мясу, хмели-сунели, черный молотый перец

Способ приготовления:

Пикантный соус к мясу из желтой алычи: сохраняется на зиму

1. Аличу очистить от косточек.

2. Взбить блендером.

3. Перелить в кастрюлю.

Пикантный соус к мясу из желтой алычи: сохраняется на зиму

4. Добавить сахар и воду, проварить 15 минут.

5. Добавить перец, соль, все специи.

Пикантный соус к мясу из желтой алычи: сохраняется на зиму

6. Еще 10 минут проварить на маленьком огне.

7. Добавить мед и еще сахар при необходимости.

Пикантный соус к мясу из желтой алычи: сохраняется на зиму

8. Добавить чеснок через пресс, проварить 10 минут, разлить в стерилизованные баночки.

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