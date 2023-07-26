Пикантный соус к мясу из желтой алычи: сохраняется на зиму
Из сочной желтой алычи можно приготовить не только варенье, но и пикантный соус. Очень вкусно подавать его в мясо. Консистенция получается достаточно густой, а вкус кисло-сладкий.
Идея приготовления соуса из желтой алычи к мясу опубликована на странице фудблогера с ником yummy_food_uaa в Instagram. Такая консервация может долго храниться в погребе.
Ингредиенты:
- 1 кг желтой алычи (вес с косточками)
- 0.5 ст воды
- 12 ст.л. сахара
- 1 ст.л. меда
- перец горошком – 5 шт
- 1 ст.л. соли
- 0,5 ст.л. кари
- 0.5 ч.л. корицы + имбирь
- 2 зубчика чеснока
- специи к мясу, хмели-сунели, черный молотый перец
Способ приготовления:
1. Аличу очистить от косточек.
2. Взбить блендером.
3. Перелить в кастрюлю.
4. Добавить сахар и воду, проварить 15 минут.
5. Добавить перец, соль, все специи.
6. Еще 10 минут проварить на маленьком огне.
7. Добавить мед и еще сахар при необходимости.
8. Добавить чеснок через пресс, проварить 10 минут, разлить в стерилизованные баночки.
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