Пикантный соус сацебели из помидоров: удачный рецепт для мяса и овощей
Сацебели – это пикантный грузинский соус, который легко приготовить в домашних условиях. Он идеально подходит к мясу и запеченным овощам. В основе закуски помидоры, перец и ароматные специи.
Фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пикантного соуса сацебели из помидоров и перца.
Ингредиенты:
- помидоры – 2 кг
- сладкий красный перец – 0,5 кг
- лук – 1 шт
- острый перец – 1 шт
- чеснок – 100 г
- соль – 20 г
- сахар – 150 г
- уксус 9% – 75 мл
- перец черный молотый – 0,5 ч. л.
- кориандр – 1 ч. л.
- сушеный базилик – 1 ч. л.
- хмели-суннели – 2 ч. л.
- крахмал – 20 г + вода – 50 мл
- петрушка, базилик
Способ приготовления:
1. Помидоры, сладкий и острый перец, чеснок и лук смолоть через мясорубку.
2. К полученной массе добавить соль, сахар. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 15 минут.
3. Добавить измельченную зелень и варить еще 10 минут.
4. Добавить все специи, уксус и варить еще 10 минут.
5. Крахмал развести с водой, добавить в соус массу и варить еще несколько минут.
6. Горячий соус разлить в стерильные банки и закрыть стерильными крышками. Готово!
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