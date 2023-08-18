Пикантный соус сацебели из помидоров: удачный рецепт для мяса и овощей

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Пикантный соус сацебели из помидоров: удачный рецепт для мяса и овощей

Сацебели – это пикантный грузинский соус, который легко приготовить в домашних условиях. Он идеально подходит к мясу и запеченным овощам. В основе закуски помидоры, перец и ароматные специи.

Фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пикантного соуса сацебели из помидоров и перца.

Рецепт соуса сацебели

Ингредиенты:

  • помидоры – 2 кг
  • сладкий красный перец – 0,5 кг
  • лук – 1 шт
  • острый перец – 1 шт
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  • чеснок – 100 г
  • соль – 20 г
  • сахар – 150 г
  • уксус 9% – 75 мл
  • перец черный молотый – 0,5 ч. л.
  • кориандр – 1 ч. л.
  • сушеный базилик – 1 ч. л.
  • хмели-суннели – 2 ч. л.
  • крахмал – 20 г + вода – 50 мл
  • петрушка, базилик

Способ приготовления:

1. Помидоры, сладкий и острый перец, чеснок и лук смолоть через мясорубку.

2. К полученной массе добавить соль, сахар. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 15 минут.

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3. Добавить измельченную зелень и варить еще 10 минут.

4. Добавить все специи, уксус и варить еще 10 минут.

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5. Крахмал развести с водой, добавить в соус массу и варить еще несколько минут.

Как приготовить сацебели

6. Горячий соус разлить в стерильные банки и закрыть стерильными крышками. Готово!

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