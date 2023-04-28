Любимое мясо, стейк, шашлык и другие мясные блюда можно идеально дополнить соусом. В этом случае он должен быть более пикантным, ярким и с острыми нотками, которые только будут раскрывать вкус блюда. Как вариант, для основания можно использовать томатную пасту.

Фудблогер Оксана с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом пикантного соуса из томатной пасты, который вы приготовите всего за 5 минут и сможете совмещать с мясом, стейками и шашлыком.

Ингредиенты:

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томатная паста – 3 ст. л.

зелень – пучок

перец – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

масло – 50 мл

вода – 100 мл

Важно: по желанию для яркого вкуса и аромата можно добавить чеснок.

Способ приготовления:

1. В чашу блендера положить все необходимые ингредиенты: томатный кулич, любимую зелень, соль, перец, сахар, масло и воду. По желанию добавить чеснок.

2. Взбить все до однородной смеси. Готово!

Кроме томатного соуса, существует еще один универсальный – тартар, который отлично подходит не только к мясу, но и рыбе. Фудблогер Татьяна Рябоконь (mama_na_kykhne) на своей странице в Instagram поделилась рецептом соуса тартар на майонезе и сметане с огурцом.

Ингредиенты:

огурец молосольный

майонез

сметана

чеснок (по желанию)

горчица (по желанию)

Способ приготовления:

1. Нарезать огурец и положить его в чашу блендера.

2. Добавить в блендер сметану и майонез. Взбить все до однородности.

3. По желанию можно добавить измельченную зелень и горчицу.

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