Пикантный томатный соус за 5 минут: к мясу и шашлыку
Любимое мясо, стейк, шашлык и другие мясные блюда можно идеально дополнить соусом. В этом случае он должен быть более пикантным, ярким и с острыми нотками, которые только будут раскрывать вкус блюда. Как вариант, для основания можно использовать томатную пасту.
Фудблогер Оксана с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом пикантного соуса из томатной пасты, который вы приготовите всего за 5 минут и сможете совмещать с мясом, стейками и шашлыком.
Ингредиенты:
- томатная паста – 3 ст. л.
- зелень – пучок
- перец – 1 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
- масло – 50 мл
- вода – 100 мл
Важно: по желанию для яркого вкуса и аромата можно добавить чеснок.
Способ приготовления:
1. В чашу блендера положить все необходимые ингредиенты: томатный кулич, любимую зелень, соль, перец, сахар, масло и воду. По желанию добавить чеснок.
2. Взбить все до однородной смеси. Готово!
Кроме томатного соуса, существует еще один универсальный – тартар, который отлично подходит не только к мясу, но и рыбе. Фудблогер Татьяна Рябоконь (mama_na_kykhne) на своей странице в Instagram поделилась рецептом соуса тартар на майонезе и сметане с огурцом.
Ингредиенты:
- огурец молосольный
- майонез
- сметана
- чеснок (по желанию)
- горчица (по желанию)
Способ приготовления:
1. Нарезать огурец и положить его в чашу блендера.
2. Добавить в блендер сметану и майонез. Взбить все до однородности.
3. По желанию можно добавить измельченную зелень и горчицу.
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