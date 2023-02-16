Домашние пирожки с повидлом – это вкус, знакомый многим с детства. Если вы хотите, чтобы они были пышные, мягкие, хорошо вырастали и хранились, то лучше сделать их из дрожжевого теста.

Фудблогер Ирина Козачук (irina_kozachuk_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашних пирожков с повидлом.

Ингредиенты:

молоко – 160 мл

дрожжи свежие – 12 г\сухие – 4 г

сахар – 80 г

яйца – 1 шт

сливочное масло – 60 г

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мука – 400 г

повидло (для начинки)

1 желток + 1 ст. л. молока (для смазывания)

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно растворить дрожжи из 1 ст. л. сахара в теплом молоке. Накрыть массу полотенцем и оставить на 15 минут.

2. К готовой опаре добавить сахар, яйцо и растопленное сливочное масло. Перемешать.

3. Частями насыпать муку и замесить мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Положить его в смазанную маслом миску, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа.

4. Готовое тесто разделить на 12 частей, из каждого сформовать шарики, накрыть полотенцем и оставить на 10 минут.

5. Далее нужно сформировать пирожки с начинкой. Выложить на противень, накрыть полотенцем и оставить еще на 30 минут.

6. Смазать пирожки желтком и молоком. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут.

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