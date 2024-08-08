Чтобы консервированные помидоры хорошо хранились на зиму, банки не обязательно стерилизовать. Самое главное в приготовлении такой заготовки – это соблюдать пропорции маринада. Получится очень вкусно, если в банки положить ботву из моркови.

Видео дня

Идея приготовления консервированных помидоров с морковкой без стерилизации опубликована на странице фудблогерка Юлии с ником yulka cybulka в Instagram. Чтобы плоды не лопались, нужно сделать проколы зубочисткой.

Способ приготовления помидоров с морковкой.

1. Помыть 1,5 или 3-литровые банки.

2. Помыть ботву моркови и разложить по банкам: 2-3 листика на объем на 1,5 литров и 3-4 листика на 3 литра.

3. Помыть помидоры (они должны быть жесткими и не перезрелыми).

4. Заложить в банки. Что помидоры не трескались – можно сделать проколы у плодоножки.

5. Залить кипятком, накрыть крышками и оставить так, пока банки не охладятся до комфортной для рук температуры.

6. Воду из банок слить в кастрюлю и из нее готовить маринад.

7. На 5 литров воды (если у вас меньше – делите пропорционально объему):

20 столовых ложек сахара

5 столовых ложек соли

350 граммов 9% уксуса

8. Довести маринад до кипения и разлить по банкам.

9. Закрыть крышками.

10. Перевернуть банки вверх ногами и укутать одеялом.

11. Подождать, пока полностью остынут, и поставить в холодное место.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: