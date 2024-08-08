Помидоры на зиму без стерилизации: добавьте в банку ботву из моркови
Чтобы консервированные помидоры хорошо хранились на зиму, банки не обязательно стерилизовать. Самое главное в приготовлении такой заготовки – это соблюдать пропорции маринада. Получится очень вкусно, если в банки положить ботву из моркови.
Идея приготовления консервированных помидоров с морковкой без стерилизации опубликована на странице фудблогерка Юлии с ником yulka cybulka в Instagram. Чтобы плоды не лопались, нужно сделать проколы зубочисткой.
Способ приготовления помидоров с морковкой.
1. Помыть 1,5 или 3-литровые банки.
2. Помыть ботву моркови и разложить по банкам: 2-3 листика на объем на 1,5 литров и 3-4 листика на 3 литра.
3. Помыть помидоры (они должны быть жесткими и не перезрелыми).
4. Заложить в банки. Что помидоры не трескались – можно сделать проколы у плодоножки.
5. Залить кипятком, накрыть крышками и оставить так, пока банки не охладятся до комфортной для рук температуры.
6. Воду из банок слить в кастрюлю и из нее готовить маринад.
7. На 5 литров воды (если у вас меньше – делите пропорционально объему):
- 20 столовых ложек сахара
- 5 столовых ложек соли
- 350 граммов 9% уксуса
8. Довести маринад до кипения и разлить по банкам.
9. Закрыть крышками.
10. Перевернуть банки вверх ногами и укутать одеялом.
11. Подождать, пока полностью остынут, и поставить в холодное место.
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