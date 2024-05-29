Для внезапного визита гостей или для выезда на шашлыки нужно иметь на вооружении быстрые рецепты интересных закусок. Именно они всегда придут на помощь в подобных ситуациях и существенно разнообразят рацион.

Как приготовить помидоры "Пятиминутка", точно знает фудблогер с ником inna la food. В Instagram она рассказала, что нужно добавить в томаты, чтобы получилась невероятно вкусная закуска.

Ингредиенты

Помидоры – 5 шт

Лук – 1 шт

Чеснок – 3 зуб

Петрушка – пучок

Масло растительное – 5 ст.л.

Соевый соус – 3 ст.л.

Приправа к салату – 1 ст.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Помидоры моем, вынимаем жесткие частицы и нарезаем на кольца толщиной 5-7 мм.

2. Лук нарезаем на кольца.

3. Помидоры и лук слоями выкладываем в глубокую емкость с крышкой.

4. Натертый на мелкой терке чеснок, измельченную петрушку, специи в салат, масло и соевый соус, соль и перец объединяем в отдельной емкости и хорошо перемешиваем.

5. Заправляем закуску заправкой, закрываем контейнер крышкой и хорошо встряхиваем.

6. Отправляем в холодильник на 5-10 минут и подаем на стол.

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