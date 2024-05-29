Помидоры "Пятиминутка": готовим вкусную закуску на скорую руку
Для внезапного визита гостей или для выезда на шашлыки нужно иметь на вооружении быстрые рецепты интересных закусок. Именно они всегда придут на помощь в подобных ситуациях и существенно разнообразят рацион.
Как приготовить помидоры "Пятиминутка", точно знает фудблогер с ником inna la food. В Instagram она рассказала, что нужно добавить в томаты, чтобы получилась невероятно вкусная закуска.
Ингредиенты
- Помидоры – 5 шт
- Лук – 1 шт
- Чеснок – 3 зуб
- Петрушка – пучок
- Масло растительное – 5 ст.л.
- Соевый соус – 3 ст.л.
- Приправа к салату – 1 ст.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Помидоры моем, вынимаем жесткие частицы и нарезаем на кольца толщиной 5-7 мм.
2. Лук нарезаем на кольца.
3. Помидоры и лук слоями выкладываем в глубокую емкость с крышкой.
4. Натертый на мелкой терке чеснок, измельченную петрушку, специи в салат, масло и соевый соус, соль и перец объединяем в отдельной емкости и хорошо перемешиваем.
5. Заправляем закуску заправкой, закрываем контейнер крышкой и хорошо встряхиваем.
6. Отправляем в холодильник на 5-10 минут и подаем на стол.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты закусок: