Помидоры "Пятиминутка": готовим вкусную закуску на скорую руку

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
51
Помидоры 'Пятиминутка': готовим вкусную закуску на скорую руку

Для внезапного визита гостей или для выезда на шашлыки нужно иметь на вооружении быстрые рецепты интересных закусок. Именно они всегда придут на помощь в подобных ситуациях и существенно разнообразят рацион.

Как приготовить помидоры "Пятиминутка", точно знает фудблогер с ником inna la food. В Instagram она рассказала, что нужно добавить в томаты, чтобы получилась невероятно вкусная закуска.

Помидоры ''Пятиминутка'': готовим вкусную закуску на скорую руку

Ингредиенты

  • Помидоры – 5 шт
  • Лук – 1 шт
  • Чеснок – 3 зуб
  • Петрушка – пучок
  • Масло растительное – 5 ст.л.
  • Соевый соус – 3 ст.л.
  • Приправа к салату – 1 ст.л.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1.Помидоры моем, вынимаем жесткие частицы и нарезаем на кольца толщиной 5-7 мм.

Помидоры ''Пятиминутка'': готовим вкусную закуску на скорую руку

2. Лук нарезаем на кольца.

3. Помидоры и лук слоями выкладываем в глубокую емкость с крышкой.

Помидоры ''Пятиминутка'': готовим вкусную закуску на скорую руку

4. Натертый на мелкой терке чеснок, измельченную петрушку, специи в салат, масло и соевый соус, соль и перец объединяем в отдельной емкости и хорошо перемешиваем.

5. Заправляем закуску заправкой, закрываем контейнер крышкой и хорошо встряхиваем.

Помидоры ''Пятиминутка'': готовим вкусную закуску на скорую руку

6. Отправляем в холодильник на 5-10 минут и подаем на стол.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты закусок:

Сейчас мы готовим

Все рецепты