Пончики с шоколадом в микроволновке: готовятся 5 минут
По классическому рецепту пончики жарятся в большом количестве растительного масла. Такое блюдо очень жирное и требует много времени для приготовления. Но существует идея, для которой масло не нужно вообще, а выпекание будет занимать всего 5 минут.
Идея приготовления пончиков опубликована на странице morozova_sweetfit в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 1 шт
йогурт густой – 60 г
мука рисовая – 50 г
подсластитель
разрыхлитель – 2 г
шоколад без сахара – 30 г (для начинки)
Способ приготовления:
1. Приготовить начинку: шоколад растопить в микроволновке в несколько подходов. Выложить в форму для пончиков или мафинов. Поместить в морозилку.
2. Когда шоколад застынет, готовим тесто. К яйцу добавить йогурт, подсластитель, муку и разрыхлитель (можно по желанию добавить ванилин). Все тщательно перемешать.
3. В форму выложить немного теста, сверху застывший шоколад и снова тесто.
4. Поместить на 3-4 минуты в микроволновку.
5. Готовность проверить зубочисткой.
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