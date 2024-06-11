Добавьте к свежим огурцам несколько пикантных ингредиентов и у вас получится отличная закуска, которая сможет заменить салаты. Овощи достаточно промариноваться всего 30 минут, чтобы они идеально просочились и, при этом, остались хрустящими.

Идея приготовления пикантных малосольных огурцов с яблочным уксусом и чесноком опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Также добавьте немало чеснока.

Ингредиенты:

огурцы – 600 г

чеснок – 2 зубца (натереть на мелкую терку или пропустить через пресс)

кунжут – 2 ст.л.

яблочный уксус – 2 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

масло – 2 ст.л.

соль – 1.5 ч.л.

красный молотый перец – на кончике ножа (а вообще добавляйте по вкусу)

Способ приготовления:

1. Огурец порезать на половинки, половинки еще на половинки. И разрезать на брусочки по 5-6 сантиметров.

2. Огурцы сложить в миску, добавить соль и перемешать.

3. Оставить на 15 минут и слить из них образовавшуюся жидкость.

4. Добавить к огурцам молотый перец, соевый соус, уксус, масло, чеснок и кунжут.

5. Перемешать, накрыть миску крышкой/пленкой и поставить в холодильник на 30 минут.

6. После этого можно есть.

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