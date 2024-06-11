Пряные малосольные огурцы с яблочным уксусом и кунжутом: можно есть через 30 минут
Добавьте к свежим огурцам несколько пикантных ингредиентов и у вас получится отличная закуска, которая сможет заменить салаты. Овощи достаточно промариноваться всего 30 минут, чтобы они идеально просочились и, при этом, остались хрустящими.
Идея приготовления пикантных малосольных огурцов с яблочным уксусом и чесноком опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Также добавьте немало чеснока.
Ингредиенты:
- огурцы – 600 г
- чеснок – 2 зубца (натереть на мелкую терку или пропустить через пресс)
- кунжут – 2 ст.л.
- яблочный уксус – 2 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- масло – 2 ст.л.
- соль – 1.5 ч.л.
- красный молотый перец – на кончике ножа (а вообще добавляйте по вкусу)
Способ приготовления:
1. Огурец порезать на половинки, половинки еще на половинки. И разрезать на брусочки по 5-6 сантиметров.
2. Огурцы сложить в миску, добавить соль и перемешать.
3. Оставить на 15 минут и слить из них образовавшуюся жидкость.
4. Добавить к огурцам молотый перец, соевый соус, уксус, масло, чеснок и кунжут.
5. Перемешать, накрыть миску крышкой/пленкой и поставить в холодильник на 30 минут.
6. После этого можно есть.
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