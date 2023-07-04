Оладьи – идеальное блюдо как для завтрака, так и могут быть альтернативой хлебу. Готовить их можно сладкими и подавать с вареньем, а также соленые, с начинками из колбасы, фарша, сыра зелени.

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом пышных оладий с яблоками, которые готовятся всего 10 минут.

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Чтобы тесто было пышным, легким и удачным, добавьте в основу разрыхлитель или соду!

Ингредиенты:

сметана – 250 г

щепотка соли

сахар – 1 ст. л.

сода – 1/2 ч. л.

яйца – 1 шт.

мука, чтобы тесто было как густая сметана

яблоки – 1-2 шт.

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте яйца с сахаром, добавьте сметану, после всыпьте муку с о щепоткой соды. Перемешайте, чтобы тесто было однородным.

2. Яблока очистите от кожуры и порежьте на мелкие кубики.

3. Добавьте яблоки в тесто, перемешайте и жарьте на растительном масле на медленном огне до золотистости.

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