Пышные и удачные оладьи с яблоками: делимся секретом идеального теста
Оладьи – идеальное блюдо как для завтрака, так и могут быть альтернативой хлебу. Готовить их можно сладкими и подавать с вареньем, а также соленые, с начинками из колбасы, фарша, сыра зелени.
Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом пышных оладий с яблоками, которые готовятся всего 10 минут.
Чтобы тесто было пышным, легким и удачным, добавьте в основу разрыхлитель или соду!
Ингредиенты:
- сметана – 250 г
- щепотка соли
- сахар – 1 ст. л.
- сода – 1/2 ч. л.
- яйца – 1 шт.
- мука, чтобы тесто было как густая сметана
- яблоки – 1-2 шт.
Способ приготовления:
1. Тесто: взбейте яйца с сахаром, добавьте сметану, после всыпьте муку с о щепоткой соды. Перемешайте, чтобы тесто было однородным.
2. Яблока очистите от кожуры и порежьте на мелкие кубики.
3. Добавьте яблоки в тесто, перемешайте и жарьте на растительном масле на медленном огне до золотистости.
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