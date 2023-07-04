Пышные и удачные оладьи с яблоками: делимся секретом идеального теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Домашние оладьи

Оладьи – идеальное блюдо как для завтрака, так и могут быть альтернативой хлебу. Готовить их можно сладкими и подавать с вареньем, а также соленые, с начинками из колбасы, фарша, сыра зелени. 

Как приготовить пышные оладьи

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом пышных оладий с яблоками, которые готовятся всего 10 минут. 

Рецепт оладий
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Чтобы тесто было пышным, легким и удачным, добавьте в основу разрыхлитель или соду! 

Ингредиенты:

  • сметана – 250 г
  • щепотка соли
  • сахар – 1 ст. л. 
  • сода – 1/2 ч. л.
  • яйца – 1 шт.
  • мука, чтобы тесто было как густая сметана
  • яблоки – 1-2 шт. 

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте яйца с сахаром, добавьте сметану, после всыпьте муку с о щепоткой соды. Перемешайте, чтобы тесто было однородным. 

Тесто на сметане для яблочных оладий

2. Яблока очистите от кожуры и порежьте на мелкие кубики.

Тесто с яблоками

3. Добавьте яблоки в тесто, перемешайте и жарьте на растительном масле на медленном огне до золотистости.

Яблочные оладьи на завтрак

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