Пышные оладьи без сахара, которые всегда получаются удачными

Утром всегда хочется приготовить быстро вкусную и полезную еду, которая даст энергии на несколько часов, но не всегда есть для этого время. Эксперты рекомендуют есть на завтрак всегда сытную, белковую еду и обязательно овощи, каши, фрукты особенно сейчас – в осенний период.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного блюда, которое идеально подойдет для завтрака – пышные оладьи с яблоком и клюквой, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Главный секрет приготовления воздушных и нежных оладьей – теплый кефир", – заявила кулинар.

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Ингредиенты:

Кефир теплый – 250 мл

Сахар ванильный – 10 г

Соль – 0,5 ч. л.

Яйца – 1 шт.

Сода – 0,5 ч. л.

Яблоки – 2 шт.

Вяленая клюква – 20 г

Корица – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Первым делом подогрейте хорошо кефир, добавьте просеянную муку, ванилиный сахар, соль и хорошо перемешайте и дайте ему немного постоять. Взбейте хорошо яйцо и добавьте в тесто, после всыпьте соду, хорошо распределите ее по всему тесту и хорошо вымешайте. Помойте яблоки, удалите сердцевину и нарежьте тонкими слайсами. Разогрейте сковороду, налейте масло, ложкой выложите тесто, яблоки обваляйте в корице и положите сверху, в центр – клюкву. Оладьи хорошо обжарьте с двух сторон, накройте крышкой на пару минут, чтобы яблоко стало мягким. Переложите на бумажное полотенце, чтобы жир стек.

Есть блюдо лучше всего горячим, можно добавить жидкий мед.

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