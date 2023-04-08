Пышные оладьи, как в детском саду: тесто готовится без яиц, кефира и соды

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Пышные оладьи, как в детском саду: тесто готовится без яиц, кефира и соды

Тесто для пышных оладий можно готовить на молоке, сметане, кефире, йогурте, сыворотке и даже воде. Если вы хотите, чтобы они хорошо поднялись и были воздушными как в детском саду, обязательно добавьте дрожжи.

В одном из кулинарных блогов (live_and_cooking) в TikTok был опубликован рецепт очень пышных и воздушных оладий с детства, которые вы с легкостью приготовите на молоке и без яиц.

Рецепт оладий на дрожжах и молоке без яиц

Ингредиенты на 10-12 шт:

  • свежие дрожжи – 8 г
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  • сахар – 2-3 ч. л.
  • соль
  • теплое молоко – 250 мл
  • мука – 250 г

Способ приготовления:

1. В миске смешать сахар, дрожжи и немного теплого молока. Перемешать массу, чтобы дрожжи растворились.

Тесто на молоке для оладий

2. Налить остальное молоко, добавить муку и соль. Перемешивать тесто лопаткой 2-3 минуты, чтобы оно было густым и тягучим. Накрыть тесто пленкой и оставить на 20-30 минут.

Оладьи на дрожжах и молоке

3. Пожарить оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом.

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