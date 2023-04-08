Пышные оладьи, как в детском саду: тесто готовится без яиц, кефира и соды
Тесто для пышных оладий можно готовить на молоке, сметане, кефире, йогурте, сыворотке и даже воде. Если вы хотите, чтобы они хорошо поднялись и были воздушными как в детском саду, обязательно добавьте дрожжи.
В одном из кулинарных блогов (live_and_cooking) в TikTok был опубликован рецепт очень пышных и воздушных оладий с детства, которые вы с легкостью приготовите на молоке и без яиц.
Ингредиенты на 10-12 шт:
- свежие дрожжи – 8 г
- сахар – 2-3 ч. л.
- соль
- теплое молоко – 250 мл
- мука – 250 г
Способ приготовления:
1. В миске смешать сахар, дрожжи и немного теплого молока. Перемешать массу, чтобы дрожжи растворились.
2. Налить остальное молоко, добавить муку и соль. Перемешивать тесто лопаткой 2-3 минуты, чтобы оно было густым и тягучим. Накрыть тесто пленкой и оставить на 20-30 минут.
3. Пожарить оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом.
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