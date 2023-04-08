Тесто для пышных оладий можно готовить на молоке, сметане, кефире, йогурте, сыворотке и даже воде. Если вы хотите, чтобы они хорошо поднялись и были воздушными как в детском саду, обязательно добавьте дрожжи.

В одном из кулинарных блогов (live_and_cooking) в TikTok был опубликован рецепт очень пышных и воздушных оладий с детства, которые вы с легкостью приготовите на молоке и без яиц.

Ингредиенты на 10-12 шт:

свежие дрожжи – 8 г

Видео дня

сахар – 2-3 ч. л.

соль

теплое молоко – 250 мл

мука – 250 г

Способ приготовления:

1. В миске смешать сахар, дрожжи и немного теплого молока. Перемешать массу, чтобы дрожжи растворились.

2. Налить остальное молоко, добавить муку и соль. Перемешивать тесто лопаткой 2-3 минуты, чтобы оно было густым и тягучим. Накрыть тесто пленкой и оставить на 20-30 минут.

3. Пожарить оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: