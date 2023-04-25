Кекс может стать великолепной альтернативой разнообразным тортам и пирожным. Это именно тот десерт, который вы сможете очень быстро приготовить без усилий и большого количества ингредиентов. В основе теста сметана – поэтому текстура получается очень рыхлой и нежной. А для начинки можно использовать яблоки.

Идея приготовления рыхлого кекса на сметане с яблоками и орехами опубликована на странице фудблогерки Дарьи с ником _.lehko_ta_smachno._ в Instagram. Такой десерт получается еще очень бюджетным.

Ингредиенты:

масло сливочное – 100 г

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сметана – 250 г

сахар – 1 стакан

яйца – 2 шт

сода гашеная – 1 ч.л.

уксус 9% – 1 ст.л.

мука – 200 г

яблоки – 2 шт

соль – 1 щепотка

грецкие орехи – 60 г

Способ приготовления:

1. С помощью венчиков взбиваем сахар с яйцами, добавляем мягкое сливочное масло.

2. Дополняем смесь необходимым количеством сметаны.

3. Добавляем гашеную соду и взбиваем массу еще раз.

4. Подсыпаем муку и перемешиваем венчиком.

5. Яблоки очистить и натереть на терке.

6. Добавляем в тесто и перемешиваем. Орехи измельчаем и вмешиваем в тесто.

7. Выкладываем тесто в форму и выпекаем в течение 45-50 минут при температуре 180 градусов.

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