Пышный и нежный кекс без разрыхлителя: на чем приготовить
Кекс может стать великолепной альтернативой разнообразным тортам и пирожным. Это именно тот десерт, который вы сможете очень быстро приготовить без усилий и большого количества ингредиентов. В основе теста сметана – поэтому текстура получается очень рыхлой и нежной. А для начинки можно использовать яблоки.
Идея приготовления рыхлого кекса на сметане с яблоками и орехами опубликована на странице фудблогерки Дарьи с ником _.lehko_ta_smachno._ в Instagram. Такой десерт получается еще очень бюджетным.
Ингредиенты:
- масло сливочное – 100 г
- сметана – 250 г
- сахар – 1 стакан
- яйца – 2 шт
- сода гашеная – 1 ч.л.
- уксус 9% – 1 ст.л.
- мука – 200 г
- яблоки – 2 шт
- соль – 1 щепотка
- грецкие орехи – 60 г
Способ приготовления:
1. С помощью венчиков взбиваем сахар с яйцами, добавляем мягкое сливочное масло.
2. Дополняем смесь необходимым количеством сметаны.
3. Добавляем гашеную соду и взбиваем массу еще раз.
4. Подсыпаем муку и перемешиваем венчиком.
5. Яблоки очистить и натереть на терке.
6. Добавляем в тесто и перемешиваем. Орехи измельчаем и вмешиваем в тесто.
7. Выкладываем тесто в форму и выпекаем в течение 45-50 минут при температуре 180 градусов.
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