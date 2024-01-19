Плов, по мнению кулинаров, лучше всего готовить в казане и на огне. Но не менее вкусным он получится и в кастрюле и даже сковороде. Нужно всего лишь выбрать правильный рис для приготовления блюда и добавить специи и мясо.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного, рассыпчатого плова с мясом, который готовится на сковороде.

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Ингредиенты:

Мясо – 700 г

Рис длиннозернистый – 400 г

Морковь большая – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Чеснок – 1 шт.

Вода – 600 мл

Барбарис, зира, куркума – по 1 ч. л. с горкой

Соль

Способ приготовления:

1. Промойте рис и залейте водой на 1 час.

2. Лук порежьте полукольцами, морковь соломкой, а мясо средними кубиками. Сначала обжарьте лук, затем добавьте мясо и немного поджарьте, после добавьте морковь, посолите, добавьте специи и чеснок.

3. Залейте 600 мл кипятка и накройте крышкой. Готовьте на слабом огне 10 минут до мягкости мяса.

4. Добавьте рис и разровняйте его ложкой. Налейте еще кипяток примерно на 2 см выше риса и больше не мешайте. Готовьте под крышкой!

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