Завтраки из творога: 7 простых рецептов на каждый день

Сырники – первое, что придет на ум, если спросить кого-то, что можно приготовить на завтрак из творога. Не спорим, это вкусно. Но, согласитесь, очень банально.

Так как рецептами сырников мы с вами уже делились не один раз, сегодня редакция FoodOboz предлагает поэкспериментировать и приготовить с утра что-нибудь другое. Даем вам семь идей завтраков с творогом – по одному на каждый день недели.

Лучше всего брать рассыпчатый творог. Источник: thevintagemixer.com

Понедельник. Омлет с пореем и творогом

яйца – 2 шт.

молоко или сливки – 4 ст. л.

порей – небольшой кусочек

творог – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

сливочное масло – 1 ст. л.

растительное масло – 1 ст. л.

Лук-порей помыть, вытереть насухо, нарезать кольцами. Выложить в нагретую сковороду и жарить на смеси сливочного и растительного масла до румяного цвета. Яйца взбить с молоком или сливками и щепоткой соли и перца. Полученной смесью залить обжаренный лук. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне, пока яичная масса не станет плотным блинчиком. При подаче посыпать творогом.

Вместо лосося на тост можно положить свежие фрукты и ягоды. Источник: eatwell101.com

Вторник. Тосты с творожным муссом и лососем

творог – 200 г

копченый или слабосоленый лосось – 50 г

хлеб – 2 ломтика

любимые специи или травы

Творог взбить в блендере с любимыми специями или травами: можете добавить сушеную паприку, свежий базилик или укроп. Хлеб подсушить в тостере или на сковороде без масла. Намазать творожный мусс на хлеб, сверху выложить кусочки лосося.

Такой пирог можно взять на работу в качестве перекуса. Источник: pillsbury.com

Среда. Творожная запеканка с тыквой

творог – 450 г

тыква – 500 г

яйца – 5 шт.

сахар – 200 г

крахмал – 2 ст. л.

сметана – 100 г

цедра одного апельсина

Пошаговое приготовление тыквенно-творожной запеканки можно посмотреть здесь.

В салат можно добавить томаты. Источник: cookingwithbooks.net

Четверг. Cалат из авокадо с творогом

творог – 3 ст. л.

спелый авокадо – 1 шт.

огурец – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

растительное масло

лимонный сок

Авокадо почистить, нарезать дольками. Огурец нарезать кружочками или овощечисткой тонкими полосками. Сложить все в миску, добавить творог. Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом.

Вместо джема можно подавать со сметаной. Источник: goodto.com

Пятница. Блинчики с творогом и апельсиновым джемом

молоко – 0,5 л

яйца – 2 шт.

мука – 5 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

растительное масло – 1 ст. л.

сода – на кончике ножа

мягкий творог – для начинки

апельсиновый джем – для подачи

Молоко подогреть, добавить яйца, перемешать венчиком, добавить соль, сахар и соду на кончике ножа. Снова хорошо перемешать венчиком, затем небольшими частями добавлять муку, не переставая помешивать. Под конец влить растительное масло и снова перемешать. Жарить на большом огне на смазанной маслом или жиром сковороде: по чуть-чуть наливать тесто на сковородку, которую сразу же наклонять в разные стороны, чтобы тесто равномерно растеклась по поверхности. В готовые блинчики завернуть творог, подавать с апельсиновым джемом.

Яблоки берите одинакового размера, чтобы они равномерно пропеклись. Источник: mybakingaddiction.com

Суббота. Яблоки, запеченые с творогом

яблоко – 4 шт.

творог – 200 г

яйцо – 1 шт.

грецкие орехи – 80 г

сахар – 1 ст. л.

корица – 0,5 ч. л.

растительное масло - для смазывания

Яблоки помыть, вырезать сердцевину. Яйцо взбить с сахаром и корицей, затем добавить в творог и растереть до однородности. Полученной смесью начинить яблоки. Орехи измельчить скалкой и посыпать ими яблоки. Противень смазать маслом, выложить яблоки и поставить в нагретую до 200 градусов духовку. Запекать 20 минут.

Такие оладьи можно приготовить и без творога. Источник: foodnessgracious.com

Воскресенье. Кабачковые оладьи с творогом

кабачки – 500 г

творог – 150 г

яйцо – 1 шт.

мука – 3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Кабачок помыть, вытереть насухо и натереть на крупной терке. Отжать от лишней жидкости, сложить в миску. Добавить творог, яйцо, муку и соль с перцем по вкусу. Хорошо вымешать ложкой. Выкладывать ложкой на раскаленную и смазанную маслом сковороду, жарить до золотистой корочки с двух сторон.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить львовский сырник по рецепту писателя Юрия Винничука.

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