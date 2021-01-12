Завтраки из творога: 7 простых рецептов на каждый день

Сырники – первое, что придет на ум, если спросить кого-то, что можно приготовить на завтрак из творога. Не спорим, это вкусно. Но, согласитесь, очень банально.
Так как рецептами сырников мы с вами уже делились не один раз, сегодня редакция FoodOboz предлагает поэкспериментировать и приготовить с утра что-нибудь другое. Даем вам семь идей завтраков с творогом – по одному на каждый день недели.
Понедельник. Омлет с пореем и творогом
яйца – 2 шт.
молоко или сливки – 4 ст. л.
порей – небольшой кусочек
творог – 1 ст. л.
соль, перец – по вкусу
сливочное масло – 1 ст. л.
растительное масло – 1 ст. л.
Лук-порей помыть, вытереть насухо, нарезать кольцами. Выложить в нагретую сковороду и жарить на смеси сливочного и растительного масла до румяного цвета.
Яйца взбить с молоком или сливками и щепоткой соли и перца. Полученной смесью залить обжаренный лук. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне, пока яичная масса не станет плотным блинчиком.
При подаче посыпать творогом.
Вторник. Тосты с творожным муссом и лососем
творог – 200 г
копченый или слабосоленый лосось – 50 г
хлеб – 2 ломтика
любимые специи или травы
Творог взбить в блендере с любимыми специями или травами: можете добавить сушеную паприку, свежий базилик или укроп.
Хлеб подсушить в тостере или на сковороде без масла.
Намазать творожный мусс на хлеб, сверху выложить кусочки лосося.
Среда. Творожная запеканка с тыквой
творог – 450 г
тыква – 500 г
яйца – 5 шт.
сахар – 200 г
крахмал – 2 ст. л.
сметана – 100 г
цедра одного апельсина
Пошаговое приготовление тыквенно-творожной запеканки можно посмотреть здесь.
Четверг. Cалат из авокадо с творогом
творог – 3 ст. л.
спелый авокадо – 1 шт.
огурец – 1 шт.
соль, перец – по вкусу
растительное масло
лимонный сок
Авокадо почистить, нарезать дольками. Огурец нарезать кружочками или овощечисткой тонкими полосками.
Сложить все в миску, добавить творог. Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом.
Пятница. Блинчики с творогом и апельсиновым джемом
молоко – 0,5 л
яйца – 2 шт.
мука – 5 ст. л.
соль – 0,5 ч. л.
сахар – 1 ст. л.
растительное масло – 1 ст. л.
сода – на кончике ножа
мягкий творог – для начинки
апельсиновый джем – для подачи
Молоко подогреть, добавить яйца, перемешать венчиком, добавить соль, сахар и соду на кончике ножа.
Снова хорошо перемешать венчиком, затем небольшими частями добавлять муку, не переставая помешивать. Под конец влить растительное масло и снова перемешать.
Жарить на большом огне на смазанной маслом или жиром сковороде: по чуть-чуть наливать тесто на сковородку, которую сразу же наклонять в разные стороны, чтобы тесто равномерно растеклась по поверхности.
В готовые блинчики завернуть творог, подавать с апельсиновым джемом.
Суббота. Яблоки, запеченые с творогом
яблоко – 4 шт.
творог – 200 г
яйцо – 1 шт.
грецкие орехи – 80 г
сахар – 1 ст. л.
корица – 0,5 ч. л.
растительное масло - для смазывания
Яблоки помыть, вырезать сердцевину.
Яйцо взбить с сахаром и корицей, затем добавить в творог и растереть до однородности. Полученной смесью начинить яблоки.
Орехи измельчить скалкой и посыпать ими яблоки.
Противень смазать маслом, выложить яблоки и поставить в нагретую до 200 градусов духовку. Запекать 20 минут.
Воскресенье. Кабачковые оладьи с творогом
кабачки – 500 г
творог – 150 г
яйцо – 1 шт.
мука – 3 ст. л.
соль, перец – по вкусу
растительное масло – для жарки
Кабачок помыть, вытереть насухо и натереть на крупной терке. Отжать от лишней жидкости, сложить в миску.
Добавить творог, яйцо, муку и соль с перцем по вкусу. Хорошо вымешать ложкой.
Выкладывать ложкой на раскаленную и смазанную маслом сковороду, жарить до золотистой корочки с двух сторон.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить львовский сырник по рецепту писателя Юрия Винничука.
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