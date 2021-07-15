Самые вкусные соусы к сырникам: ТОП-4

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
43
Сырники с соусом

Кто же не любит на завтрак вкусные, ароматные сырники, которые к тому же – очень просто готовятся – достаточно всего несколько ингредиентов для вкусного блюда и 10 минут вашего времени. Еще вкуснее блюдо будет с разными соусами.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами 4 рецептами вкусных соусов к сырникам, которые готовятся всего за несколько минут.

1. Нежный сливочный соус

Сливочный соус к сырникам

Ингредиенты:

  • сметана – 100 мл

  • мед – 1 ст. л.

  • сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

Видео дня

  1. Соединить в сотейнике все ингредиенты, варите на слабом огне до однородности, но не кипятите.

  2. Горячим соусом полейте готовые сырники.

2. Ягодный соус

Как вкусно приготовить сырники

Ингредиенты:

  • черная смородина – 100-200 г

  • сахар – 50 г

  • крахмал – 50 г

​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Первым делом – помойте и переберите ягоды, выложите в кастрюлю, засыпьте сахаром.

  2. Варите до кипения и после еще 3 минуты.

  3. Крахмал разведите в воде, перемешайте и добавьте в соус, все тщательно перемешайте.

3. Сладкий молочно-ванильный соус

Ингредиенты:

  • Молоко – 3 стакана

  • Сахар – 1/2 стакана

  • Пшеничная мука – 3 ст. л.

  • Яичный желток – 2 шт.

  • Ванилин – 2 ст. л.

  • Сливочное масло – 20-30 г

​​​​​​​Способ приготовления:

  1. В сотейник вылейте 2 стакана молока, хорошо нагрейте и добавьте сахар.

  2. Оставшееся молоко перелейте в миску, добавьте муку, желтки и добавьте в сотейник с теплым молоком и сахаром, тщательно помешивая венчиком.

  3. Отправьте его на огонь и хорошо прогрейте, постоянно помешивайте, пока соус не станет густым.

  4. Снимите с огня и добавьте ванильный сахар и сливочное масло.

4. Сметанный соус

Соус со сметаны для сырников

Ингредиенты:

  • Сметана – 4 ст. л.

  • Сахарная пудра – 3 ч. л.

  • Мята свежая для подачи – 10 г

​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Смешайте сметану с сахаром и хорошо взбейте миксером.

  2. Перед подачей добавьте мяту.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как сварить вкусное домашнее варенье из шелковицы так, чтобы оно было ароматным и густым.

Кондитер, судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась 4 вариантами вкусных угощений из остатков бисквита, которые могут даже стать отдельным десертом.

Сейчас мы готовим

Все рецепты