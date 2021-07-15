Самые вкусные соусы к сырникам: ТОП-4
Кто же не любит на завтрак вкусные, ароматные сырники, которые к тому же – очень просто готовятся – достаточно всего несколько ингредиентов для вкусного блюда и 10 минут вашего времени. Еще вкуснее блюдо будет с разными соусами.
Сегодня редакция FoodOboz делится с вами 4 рецептами вкусных соусов к сырникам, которые готовятся всего за несколько минут.
1. Нежный сливочный соус
Ингредиенты:
сметана – 100 мл
мед – 1 ст. л.
сливочное масло – 30 г
Способ приготовления:
Соединить в сотейнике все ингредиенты, варите на слабом огне до однородности, но не кипятите.
Горячим соусом полейте готовые сырники.
2. Ягодный соус
Ингредиенты:
черная смородина – 100-200 г
сахар – 50 г
крахмал – 50 г
Способ приготовления:
Первым делом – помойте и переберите ягоды, выложите в кастрюлю, засыпьте сахаром.
Варите до кипения и после еще 3 минуты.
Крахмал разведите в воде, перемешайте и добавьте в соус, все тщательно перемешайте.
3. Сладкий молочно-ванильный соус
Ингредиенты:
Молоко – 3 стакана
Сахар – 1/2 стакана
Пшеничная мука – 3 ст. л.
Яичный желток – 2 шт.
Ванилин – 2 ст. л.
Сливочное масло – 20-30 г
Способ приготовления:
В сотейник вылейте 2 стакана молока, хорошо нагрейте и добавьте сахар.
Оставшееся молоко перелейте в миску, добавьте муку, желтки и добавьте в сотейник с теплым молоком и сахаром, тщательно помешивая венчиком.
Отправьте его на огонь и хорошо прогрейте, постоянно помешивайте, пока соус не станет густым.
Снимите с огня и добавьте ванильный сахар и сливочное масло.
4. Сметанный соус
Ингредиенты:
Сметана – 4 ст. л.
Сахарная пудра – 3 ч. л.
Мята свежая для подачи – 10 г
Способ приготовления:
Смешайте сметану с сахаром и хорошо взбейте миксером.
Перед подачей добавьте мяту.
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