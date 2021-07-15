Самые вкусные соусы к сырникам: ТОП-4

Кто же не любит на завтрак вкусные, ароматные сырники, которые к тому же – очень просто готовятся – достаточно всего несколько ингредиентов для вкусного блюда и 10 минут вашего времени. Еще вкуснее блюдо будет с разными соусами.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами 4 рецептами вкусных соусов к сырникам, которые готовятся всего за несколько минут.

1. Нежный сливочный соус

Ингредиенты:

сметана – 100 мл

мед – 1 ст. л.

сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

Видео дня

Соединить в сотейнике все ингредиенты, варите на слабом огне до однородности, но не кипятите. Горячим соусом полейте готовые сырники.

2. Ягодный соус

Ингредиенты:

черная смородина – 100-200 г

сахар – 50 г

крахмал – 50 г

​​​​​​​Способ приготовления:

Первым делом – помойте и переберите ягоды, выложите в кастрюлю, засыпьте сахаром. Варите до кипения и после еще 3 минуты. Крахмал разведите в воде, перемешайте и добавьте в соус, все тщательно перемешайте.

3. Сладкий молочно-ванильный соус

Ингредиенты:

Молоко – 3 стакана

Сахар – 1/2 стакана

Пшеничная мука – 3 ст. л.

Яичный желток – 2 шт.

Ванилин – 2 ст. л.

Сливочное масло – 20-30 г

​​​​​​​Способ приготовления:

В сотейник вылейте 2 стакана молока, хорошо нагрейте и добавьте сахар. Оставшееся молоко перелейте в миску, добавьте муку, желтки и добавьте в сотейник с теплым молоком и сахаром, тщательно помешивая венчиком. Отправьте его на огонь и хорошо прогрейте, постоянно помешивайте, пока соус не станет густым. Снимите с огня и добавьте ванильный сахар и сливочное масло.

4. Сметанный соус

Ингредиенты:

Сметана – 4 ст. л.

Сахарная пудра – 3 ч. л.

Мята свежая для подачи – 10 г

​​​​​​​Способ приготовления:

Смешайте сметану с сахаром и хорошо взбейте миксером. Перед подачей добавьте мяту.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как сварить вкусное домашнее варенье из шелковицы так, чтобы оно было ароматным и густым.

Кондитер, судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась 4 вариантами вкусных угощений из остатков бисквита, которые могут даже стать отдельным десертом.