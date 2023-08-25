Самый вкусный соус "Ткемали" из слив к мясу: прекрасно хранится на зиму

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Самый вкусный соус 'Ткемали' из слив к мясу: прекрасно хранится на зиму

"Ткемали" – пикантный соус из слив, который следует готовить именно в августе. Если вы сделаете такую заготовку на зиму, потом сможете добавлять ее в мясо и другие праздничные закуски. Блюда будут иметь особый вкус и аромат.

Идея приготовления пикантного соуса "Ткемали" из слив на зиму опубликована на кулинарной странице yummy_food_uaa в Instagram. Соус сохраняет отличный цвет даже после того, как несколько месяцев стоит в погребе.

Самый вкусный соус ''Ткемали'' из слив к мясу: прекрасно хранится на зиму

Ингредиенты:

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  • 1 кг слив 
  • 100 г сахара
  • 1 ст.л. соли
  • 4 ст.л. масла
  • 50 мл воды
  • 6 зубцов чеснока (25 г)
  • 1/4 ч.л. молотого кориандра
  • 1/4 ч.л. молотого карри
  • 1/2 ч.л. острой паприки или острый перец стручок
  • пучок петрушки
  • по желанию пучок кинзы
  • 1/2 ч.л. хмели-сунели
  • 1 ст.л. уксуса 9%

Способ приготовления:

Самый вкусный соус ''Ткемали'' из слив к мясу: прекрасно хранится на зиму

1. Сливы помыть.

2. Удалить косточки.

3. Взбить блендером.

Самый вкусный соус ''Ткемали'' из слив к мясу: прекрасно хранится на зиму

4. Добавить воду, проварить 10 минут.

5. Добавить специи, кроме уксуса, проварить 20 минут, помешивая.

Самый вкусный соус ''Ткемали'' из слив к мясу: прекрасно хранится на зиму

6. Добавить уксус, довести до кипения.

7. Добавить мелко нарезанную зелень.

Самый вкусный соус ''Ткемали'' из слив к мясу: прекрасно хранится на зиму

8. Налить в стерилизованные банки, закатать.

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