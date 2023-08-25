"Ткемали" – пикантный соус из слив, который следует готовить именно в августе. Если вы сделаете такую заготовку на зиму, потом сможете добавлять ее в мясо и другие праздничные закуски. Блюда будут иметь особый вкус и аромат.

Идея приготовления пикантного соуса "Ткемали" из слив на зиму опубликована на кулинарной странице yummy_food_uaa в Instagram. Соус сохраняет отличный цвет даже после того, как несколько месяцев стоит в погребе.

Ингредиенты:

Видео дня

1 кг слив

100 г сахара

1 ст.л. соли

4 ст.л. масла

50 мл воды

6 зубцов чеснока (25 г)

1/4 ч.л. молотого кориандра

1/4 ч.л. молотого карри

1/2 ч.л. острой паприки или острый перец стручок

пучок петрушки

по желанию пучок кинзы

1/2 ч.л. хмели-сунели

1 ст.л. уксуса 9%

Способ приготовления:

1. Сливы помыть.

2. Удалить косточки.

3. Взбить блендером.

4. Добавить воду, проварить 10 минут.

5. Добавить специи, кроме уксуса, проварить 20 минут, помешивая.

6. Добавить уксус, довести до кипения.

7. Добавить мелко нарезанную зелень.

8. Налить в стерилизованные банки, закатать.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: