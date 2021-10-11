Секрет идеального яблочного повидла – нужно ли чистить кожуру

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
200
Секрет идеального яблочного повидла – нужно ли чистить кожуру

Самым популярным блюдом из яблочного урожая является повидло. Готовят его совершенно разными способами. Главное – это однородная консистенция, сладковатый и нежный вкус, насыщенный приятный цвет. Чтобы этого достичь, нужно правильно подготовить фрукты.

Сегодня редакция FoodOboz делится идеями приготовления яблочного варенья и выпечки с ним от фудблогеров.

Для яблочного повидла можно почистить яблоки, или оставить с кожурой. Все зависит от консистенции, которую вы хотите получить.

Приготовление яблочного повидла
Видео дня

Яблочно-сливовый джем от irina.ipelekh. Опубликовано на странице в Instagram.

По этому рецепту яблоки нужно очистить от кожицы, ведь должен выйти однородный джем. Также, для лучшего вкуса и цвета, можно добавить и другие фрукты. В данном случае использовали сливы.

Идеально сочетается с теплой выпечкой

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Помыть фрукты.

  2. Яблоки почистить и нарезать произвольными кусочками.

  3. Из слив вытащить косточки и также нарезать.

  4. Все высыпать в кастрюлю, добавить сахар и воду.

  5. Тушить на маленьком огне 30-40 минут, периодически помешивать.

  6. Взбить блендером.

  7. Довести до кипения.

  8. Горячий джем положить в чистые сухие банки и герметично закрывать крышкой.

Повидло из неочищенных яблок от photolivika. Идея опубликована на странице в Instagram.

За счет кожуры, в которой есть пектин, повидло получится очень густым.

Ингредиенты:

  • яблоки – 1200 г

  • сахар – 500 г (регулировать, в зависимости от сорта)

  • вода – 80 мл

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть. Порезать на четвертинки, убрать семена. Кожуру оставить.

  2. Сварить в кастрюльке или запечь в духовке с водой до мягкости.

  3. Измельчить блендером или через сито в пюре.

  4. Добавить сахар, перемешать и готовить на среднем огне еще 20-30 минут.

  5. Перелить еще горячим в банки и закатать.

Тертый пирог с повидлом и яблоками

Выпечка с яблоками

Ингредиенты для теста

  • мука – 500 г

  • яйца – 2 шт

  • ванильный сахар – 1 пакетик

  • сметана – 3 ст.л

  • масло – 200 г

  • сахар – 200 г

Для начинки:

  • повидло

  • яблоки – 2-3 шт

Способ приготовления:

  1. Для теста смешать все ингредиенты.

  2. Разделить на меньшую и большую половины.

  3. Поставить в холодильник на 30 минут.

  4. Соединить варенье с измельченными яблоками.

  5. Через 30 минут, большую часть теста выложить в форму для выпечки, равномерно распределить и выложить начинку.

  6. Вторую часть теста натереть на крупной терке, засыпать начинку.

  7. Выпекать при температуре 180 градусов, 25-30 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты