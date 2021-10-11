Секрет идеального яблочного повидла – нужно ли чистить кожуру

Самым популярным блюдом из яблочного урожая является повидло. Готовят его совершенно разными способами. Главное – это однородная консистенция, сладковатый и нежный вкус, насыщенный приятный цвет. Чтобы этого достичь, нужно правильно подготовить фрукты.

Сегодня редакция FoodOboz делится идеями приготовления яблочного варенья и выпечки с ним от фудблогеров.

Для яблочного повидла можно почистить яблоки, или оставить с кожурой. Все зависит от консистенции, которую вы хотите получить.

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Яблочно-сливовый джем от irina.ipelekh. Опубликовано на странице в Instagram.

По этому рецепту яблоки нужно очистить от кожицы, ведь должен выйти однородный джем. Также, для лучшего вкуса и цвета, можно добавить и другие фрукты. В данном случае использовали сливы.

Идеально сочетается с теплой выпечкой

Ингредиенты:

яблоки – 2 кг

сливы – 1 кг

сахар – 1,5 кг

вода – 3 ст.л

Способ приготовления:

Помыть фрукты. Яблоки почистить и нарезать произвольными кусочками. Из слив вытащить косточки и также нарезать. Все высыпать в кастрюлю, добавить сахар и воду. Тушить на маленьком огне 30-40 минут, периодически помешивать. Взбить блендером. Довести до кипения. Горячий джем положить в чистые сухие банки и герметично закрывать крышкой.

Повидло из неочищенных яблок от photolivika. Идея опубликована на странице в Instagram.

За счет кожуры, в которой есть пектин, повидло получится очень густым.

Ингредиенты:

яблоки – 1200 г

сахар – 500 г (регулировать, в зависимости от сорта)

вода – 80 мл

Способ приготовления:

Яблоки помыть. Порезать на четвертинки, убрать семена. Кожуру оставить. Сварить в кастрюльке или запечь в духовке с водой до мягкости. Измельчить блендером или через сито в пюре. Добавить сахар, перемешать и готовить на среднем огне еще 20-30 минут. Перелить еще горячим в банки и закатать.

Тертый пирог с повидлом и яблоками

Ингредиенты для теста

мука – 500 г

яйца – 2 шт

ванильный сахар – 1 пакетик

сметана – 3 ст.л

масло – 200 г

сахар – 200 г

Для начинки:

повидло

яблоки – 2-3 шт

Способ приготовления:

Для теста смешать все ингредиенты. Разделить на меньшую и большую половины. Поставить в холодильник на 30 минут. Соединить варенье с измельченными яблоками. Через 30 минут, большую часть теста выложить в форму для выпечки, равномерно распределить и выложить начинку. Вторую часть теста натереть на крупной терке, засыпать начинку. Выпекать при температуре 180 градусов, 25-30 минут.

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