Секрет идеального яблочного повидла – нужно ли чистить кожуру
Самым популярным блюдом из яблочного урожая является повидло. Готовят его совершенно разными способами. Главное – это однородная консистенция, сладковатый и нежный вкус, насыщенный приятный цвет. Чтобы этого достичь, нужно правильно подготовить фрукты.
Сегодня редакция FoodOboz делится идеями приготовления яблочного варенья и выпечки с ним от фудблогеров.
Для яблочного повидла можно почистить яблоки, или оставить с кожурой. Все зависит от консистенции, которую вы хотите получить.
Яблочно-сливовый джем от irina.ipelekh. Опубликовано на странице в Instagram.
По этому рецепту яблоки нужно очистить от кожицы, ведь должен выйти однородный джем. Также, для лучшего вкуса и цвета, можно добавить и другие фрукты. В данном случае использовали сливы.
Идеально сочетается с теплой выпечкой
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Помыть фрукты.
Яблоки почистить и нарезать произвольными кусочками.
Из слив вытащить косточки и также нарезать.
Все высыпать в кастрюлю, добавить сахар и воду.
Тушить на маленьком огне 30-40 минут, периодически помешивать.
Взбить блендером.
Довести до кипения.
Горячий джем положить в чистые сухие банки и герметично закрывать крышкой.
Повидло из неочищенных яблок от photolivika. Идея опубликована на странице в Instagram.
За счет кожуры, в которой есть пектин, повидло получится очень густым.
Ингредиенты:
яблоки – 1200 г
сахар – 500 г (регулировать, в зависимости от сорта)
вода – 80 мл
Способ приготовления:
Яблоки помыть. Порезать на четвертинки, убрать семена. Кожуру оставить.
Сварить в кастрюльке или запечь в духовке с водой до мягкости.
Измельчить блендером или через сито в пюре.
Добавить сахар, перемешать и готовить на среднем огне еще 20-30 минут.
Перелить еще горячим в банки и закатать.
Тертый пирог с повидлом и яблоками
Ингредиенты для теста
мука – 500 г
яйца – 2 шт
ванильный сахар – 1 пакетик
сметана – 3 ст.л
масло – 200 г
сахар – 200 г
Для начинки:
повидло
яблоки – 2-3 шт
Способ приготовления:
Для теста смешать все ингредиенты.
Разделить на меньшую и большую половины.
Поставить в холодильник на 30 минут.
Соединить варенье с измельченными яблоками.
Через 30 минут, большую часть теста выложить в форму для выпечки, равномерно распределить и выложить начинку.
Вторую часть теста натереть на крупной терке, засыпать начинку.
Выпекать при температуре 180 градусов, 25-30 минут.
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