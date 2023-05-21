Сладкие творожные шарики, жареные в масле: готовятся 10 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Сладкие творожные шарики, жареные в масле: готовятся 10 минут

Сладкие творожные шарики – это отличная альтернатива сырникам. Выпечку готовят из простейшего творожного теста и жарят в большом количестве растительного масла. По желанию шарики можно дополнить начинкой или посыпать сахарной пудрой в готовом виде.

Фудблогер Анастасия с ником healthydemure на своей странице в Instagram поделилась рецептом сладких шариков из творожного теста, которые вы легко приготовите всего за 10 минут.

Рецепт жареных творожных шаров

Ингредиенты:

  • творог – 250 г
  • яйца –2 шт
  • сахар – 85 г
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  • мука – 185 г
  • сода гашеная уксусом – 1\2 ч. л.
  • ванилин
  • растительное масло для жарки – 200-300 мл

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить творог к приготовлению, а именно перетереть его вилкой или через сито. Так тесто будет более пышное и мягкое.

Вкусные творожные шарики без выпечки

2. К перетертому творогу добавить остальные ингредиенты: яйца, сахар, ванилин, соду гашеную уксусом и муку. Все тщательно перемешать до состояния однородного теста.

3. Из готового теста сформировать средние по размеру шарики.

4. В кастрюлю налить растительное масло и хорошо разогреть. Далее окунуть шарики и жарить до золотистости.

Творожные шарики на сковороде

5. Готовые шарики выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Готово!

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