Подбрюшина – это вкуснейшая закуска, которую можно приготовить в рассоле, замариновать, сварить или просто запечь в духовке. Она имеет удачное сочетание мяса и сала, благодаря чему полностью раскрывает свой вкус.

Фудблогер Жанна с ником zha457 на своей странице в Instagram поделилась рецептом вареной подбрюшины в пиве на сковороде. Мясо по такому рецепту имеет приятный золотистый цвет и получается очень сочным.

Ингредиенты:

подбрюшина – 1 кг

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пиво – 0,5 л

соевый соус – 70 мл

копченая паприка – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

перец – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Подбрюшину порезать средними кусками и обжарить на сковороде до золотистого цвета.

2. К жареной подбрюшине на сковороде налить пиво, соевый соус, добавить все специи и перемешать.

3. Довести все до кипения, накрыть крышкой и готовить 35 минут. В процессе нужно периодически переворачивать мясо.

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