Сочная и ароматная подбрюшина: в чем лучше всего сварить мясо
Подбрюшина – это вкуснейшая закуска, которую можно приготовить в рассоле, замариновать, сварить или просто запечь в духовке. Она имеет удачное сочетание мяса и сала, благодаря чему полностью раскрывает свой вкус.
Фудблогер Жанна с ником zha457 на своей странице в Instagram поделилась рецептом вареной подбрюшины в пиве на сковороде. Мясо по такому рецепту имеет приятный золотистый цвет и получается очень сочным.
Ингредиенты:
- подбрюшина – 1 кг
- пиво – 0,5 л
- соевый соус – 70 мл
- копченая паприка – 1 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
- перец – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Подбрюшину порезать средними кусками и обжарить на сковороде до золотистого цвета.
2. К жареной подбрюшине на сковороде налить пиво, соевый соус, добавить все специи и перемешать.
3. Довести все до кипения, накрыть крышкой и готовить 35 минут. В процессе нужно периодически переворачивать мясо.
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