Сочная и ароматная подбрюшина: в чем лучше всего сварить мясо

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Сочная и ароматная подбрюшина: в чем лучше всего сварить мясо

Подбрюшина – это вкуснейшая закуска, которую можно приготовить в рассоле, замариновать, сварить или просто запечь в духовке. Она имеет удачное сочетание мяса и сала, благодаря чему полностью раскрывает свой вкус.

Фудблогер Жанна с ником zha457 на своей странице в Instagram поделилась рецептом вареной подбрюшины в пиве на сковороде. Мясо по такому рецепту имеет приятный золотистый цвет и получается очень сочным.

Рецепт вареной подбрюшины в пиве

Ингредиенты:

  • подбрюшина – 1 кг
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  • пиво – 0,5 л
  • соевый соус – 70 мл
  • копченая паприка – 1 ч. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • сахар – 1 ч. л.
  • перец – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Подбрюшину порезать средними кусками и обжарить на сковороде до золотистого цвета.

Подбрюшина в пиве на сковороде

2. К жареной подбрюшине на сковороде налить пиво, соевый соус, добавить все специи и перемешать.

Как вкусно приготовить подбрюшину

3. Довести все до кипения, накрыть крышкой и готовить 35 минут. В процессе нужно периодически переворачивать мясо.

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