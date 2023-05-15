Сочные котлеты из фарша: что добавить вместо муки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Сочные котлеты из фарша: что добавить вместо муки

Котлеты, как правило, можно готовить из разных видов мяса и фарша, жарить на сковороде или запекать в духовке. К тому же делать их можно совсем без муки – так они будут более диетичные. Заменить этот ингредиент поможет манка.

Фудблогер Виктория Кельбас (kelbas_v) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сочных котлет из фарша без муки.

Рецепт котлет из фарша без муки

Ингредиенты:

  • фарш – 800 г
  • лук – 1 шт
  • яйца – 1 шт
  • манка – 100 г
  • вода – 100 мл
  • соль – 2 ч. л.
  • перец – 1 ч. л.
  • лавровый лист + любимые специи для бульона
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Способ приготовления:

1. Сначала натереть лук на мелкой терке. Добавить ее в фарш.

2. Также добавить в фарш манку, воду и яйцо. Посолить и поперчить, перемешать. Оставить фарш на 15-20 минут.

Фарш для котлет

3. После того, как фарш настоял, можно формировать котлеты. Делать это лучше влажными руками.

4. Обжарить котлеты на разогретой сковороде с растительным маслом.

Сочные котлеты из фарша

5. Жареные котлеты переложить в кастрюлю, залить горячей водой, добавить лавровый лист и приправы. Тушить все на слабом огне 30 минут.

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