Домашние котлеты очень часто получаются сухими и не вкусными. Чтобы этого не происходило, кулинары советуют добавлять в фарш жареный лук, сырые тертые овощи, сливочное масло, твердый сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, сочных котлет с твердым сыром и маслом.

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Ингредиенты:

фарш – 400-500 г

твердый сыр – 50 г

панировочные сухари – 2 ст. л.

соль, перец

мягкое сливочное масло – 20 г

чеснок – 2 зуб.

маленький лук – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш, тертый сыр, панировочные сухари, соль, перец, мягкое сливочное масло. Мелко нарезаем чеснок и лук.

2. Сформируйте влажными руками котлеты и обжарьте с обеих сторон на среднем огне.

Подавайте с картофельным пюре!

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