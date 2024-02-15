Сочные котлеты с твердым сыром для ужина: готовятся 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Сочные котлеты с твердым сыром для ужина: готовятся 10 минут

Домашние котлеты очень часто получаются сухими и не вкусными. Чтобы этого не происходило, кулинары советуют добавлять в фарш жареный лук, сырые тертые овощи, сливочное масло, твердый сыр. 

Домашние котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, сочных котлет с твердым сыром и маслом. 

Рецепт котлет
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Ингредиенты: 

  • фарш – 400-500 г
  • твердый сыр – 50 г
  • панировочные сухари – 2 ст. л. 
  • соль, перец
  • мягкое сливочное масло – 20 г
  • чеснок – 2 зуб. 
  • маленький лук – 1 шт.

Способ приготовления: 

1. Смешайте фарш, тертый сыр, панировочные сухари, соль, перец, мягкое сливочное масло. Мелко нарезаем чеснок и лук.

Основа для котлет

2. Сформируйте влажными руками котлеты и обжарьте с обеих сторон на среднем огне.

Приготовление котлет

Подавайте с картофельным пюре!

Готовые котлеты

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