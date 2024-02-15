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Сочные котлеты с твердым сыром для ужина: готовятся 10 минут
Домашние котлеты очень часто получаются сухими и не вкусными. Чтобы этого не происходило, кулинары советуют добавлять в фарш жареный лук, сырые тертые овощи, сливочное масло, твердый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, сочных котлет с твердым сыром и маслом.
Ингредиенты:
- фарш – 400-500 г
- твердый сыр – 50 г
- панировочные сухари – 2 ст. л.
- соль, перец
- мягкое сливочное масло – 20 г
- чеснок – 2 зуб.
- маленький лук – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш, тертый сыр, панировочные сухари, соль, перец, мягкое сливочное масло. Мелко нарезаем чеснок и лук.
2. Сформируйте влажными руками котлеты и обжарьте с обеих сторон на среднем огне.
Подавайте с картофельным пюре!
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