Свиные ребрышки – это очень сочное и в меру жирное мясо. Но во время приготовления очень важно соединить продукт с правильными ингредиентами, чтобы не сделать его жестким. И на этот случай отлично подходит пиво.

Идея приготовления свиных ребрышек в пиве опубликована на странице фудблогера Дмитрия с ником (dmytro.bakhmetyev) в Instagram. Мясо имеет очень пикантный вкус и отлично отстает от кости.

Ингредиенты:

свиные ребра – 1 кг

пиво светлое – 330 мл

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соевый соус – 70 г

чеснок – 3-4 зубчика

соль – 1/2 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

специи (паприка, перец, кориандр)

Способ приготовления:

1. Очистить ребра и нарезать на кусочки.

2. Обжарить на сковороде до корочки с двух сторон.

3. Далее добавить пиво, соевый соус, нарезанный чеснок, соль, сахар и специи.

4. Довести до кипения.

5. Тушим под закрытой крышкой пока соус не загустеет. Это выходит примерно 90 минут.

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