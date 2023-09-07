Сочные жареные ребрышки в пиве: готовятся прямо на сковороде

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Сочные жареные ребрышки в пиве: готовятся прямо на сковороде

Свиные ребрышки – это очень сочное и в меру жирное мясо. Но во время приготовления очень важно соединить продукт с правильными ингредиентами, чтобы не сделать его жестким. И на этот случай отлично подходит пиво.

Идея приготовления свиных ребрышек в пиве опубликована на странице фудблогера Дмитрия с ником (dmytro.bakhmetyev) в Instagram. Мясо имеет очень пикантный вкус и отлично отстает от кости.

Сочные жареные ребрышки в пиве: готовятся прямо на сковороде

Ингредиенты:

  • свиные ребра – 1 кг
  • пиво светлое – 330 мл
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  • соевый соус – 70 г
  • чеснок – 3-4 зубчика
  • соль – 1/2 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • специи (паприка, перец, кориандр)

Способ приготовления:

Сочные жареные ребрышки в пиве: готовятся прямо на сковороде

1. Очистить ребра и нарезать на кусочки.

Сочные жареные ребрышки в пиве: готовятся прямо на сковороде

2. Обжарить на сковороде до корочки с двух сторон.

Сочные жареные ребрышки в пиве: готовятся прямо на сковороде

3. Далее добавить пиво, соевый соус, нарезанный чеснок, соль, сахар и специи.

4. Довести до кипения.

Сочные жареные ребрышки в пиве: готовятся прямо на сковороде

5. Тушим под закрытой крышкой пока соус не загустеет. Это выходит примерно 90 минут.

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