ТОП-5 лучших соусов к морепродуктам

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Лучшие соусы к морепродуктам

Кто же не любит морепродукты, которые во-первых они очень полезные и необходимы для организма, а во-вторых – готовятся элементарно. Если к ним еще подобрать правильный соус, вы получите вкуснейшее блюдо.

Участник "МастерШеф" Лайпаков Константин поделился в Instagram перечнем из 6 наилучших соусов к морепродуктам, которые еще больше раскроют их вкус и аромат.

1. Мятно-й‌огуртовый‌ соус

Мятно-й‌огуртовый‌ соус

Ингредиенты:

  • жирный йогурт 100 г

  • мята – 2 ч. л.

  • соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Йогурт поместите в блендер, добавьте измельченную мяту, соль, перец и перебейте до однородности.

2. Сырный‌ соус со сливками

Соусы для морепродуктов

Ингредиенты:

  • сливки 22% – 250 мл

  • пармезан – 50 г

  • сыр Гауда – 50 г

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Хорошо нагрейте сливки.

  2. Натрите два вида сыра и добавьте в сливки, тщательно перемешайте, пока сыр полностью не растворится.

  3. Добавьте соль, перец – по вкусу.

3. Тысяча островов

Соус с огурцами и каперсами

Ингредиенты:

  • йогурт – 100 г

  • маринованные огурцы – 1-2 шт.

  • лук – 1/2 шт.

  • каперсы – 4-5 шт.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Порежьте мелким кубиком огурцы, добавьте йогурт, измельченные каперсы и лук, посолите, поперчите по вкусу.

4. Сырный‌ соус со сливками

Ингредиенты:

  • сливки 22% – 150 мл

  • пармезан – 50 г

  • сыр Гауда – 50 г

  • чеснок – 1-2 зуб.

  • ореховый кефир – 150 мл

  • сметана – 1-2 ст. л.

  • кинза – 1 пучок

  • петрушка – 1 пучок

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Первым делом – хорошо нагрейте сливки, натрите два вида сыра и добавьте в горячие сливки, перемешайте, чтобы сыр хорошо расплавился.

  2. Чеснок, кинзу и петрушку – измельчите.

  3. Смешайте ореховый кефир, сметану, чеснок, петрушку и кинзу, хорошо посолите, поперчите и перемешайте.

  4. Полученную смесь добавьте в сливке с сыром.

5. Медово-горчичный

Как приготовить вкусный соус к мясу

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 30 г

  • соевый соус – 1 ст. л.

  • мед – 1 ч. л.

  • ​​​​​​​зернистая горчица – 1 ч. л.

Способ приготовления: ​​​​​​​

Смешайте все ингредиенты, поставьте на медленный огонь и грейте, пока масло не растает, перемешайте.

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