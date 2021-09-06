ТОП-5 лучших соусов к морепродуктам
Кто же не любит морепродукты, которые во-первых они очень полезные и необходимы для организма, а во-вторых – готовятся элементарно. Если к ним еще подобрать правильный соус, вы получите вкуснейшее блюдо.
Участник "МастерШеф" Лайпаков Константин поделился в Instagram перечнем из 6 наилучших соусов к морепродуктам, которые еще больше раскроют их вкус и аромат.
1. Мятно-йогуртовый соус
Ингредиенты:
жирный йогурт 100 г
мята – 2 ч. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Йогурт поместите в блендер, добавьте измельченную мяту, соль, перец и перебейте до однородности.
2. Сырный соус со сливками
Ингредиенты:
сливки 22% – 250 мл
пармезан – 50 г
сыр Гауда – 50 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Хорошо нагрейте сливки.
Натрите два вида сыра и добавьте в сливки, тщательно перемешайте, пока сыр полностью не растворится.
Добавьте соль, перец – по вкусу.
3. Тысяча островов
Ингредиенты:
йогурт – 100 г
маринованные огурцы – 1-2 шт.
лук – 1/2 шт.
каперсы – 4-5 шт.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Порежьте мелким кубиком огурцы, добавьте йогурт, измельченные каперсы и лук, посолите, поперчите по вкусу.
4. Сырный соус со сливками
Ингредиенты:
сливки 22% – 150 мл
пармезан – 50 г
сыр Гауда – 50 г
чеснок – 1-2 зуб.
ореховый кефир – 150 мл
сметана – 1-2 ст. л.
кинза – 1 пучок
петрушка – 1 пучок
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Первым делом – хорошо нагрейте сливки, натрите два вида сыра и добавьте в горячие сливки, перемешайте, чтобы сыр хорошо расплавился.
Чеснок, кинзу и петрушку – измельчите.
Смешайте ореховый кефир, сметану, чеснок, петрушку и кинзу, хорошо посолите, поперчите и перемешайте.
Полученную смесь добавьте в сливке с сыром.
5. Медово-горчичный
Ингредиенты:
сливочное масло – 30 г
соевый соус – 1 ст. л.
мед – 1 ч. л.
зернистая горчица – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Смешайте все ингредиенты, поставьте на медленный огонь и грейте, пока масло не растает, перемешайте.
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