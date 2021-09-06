ТОП-5 лучших соусов к морепродуктам

Кто же не любит морепродукты, которые во-первых они очень полезные и необходимы для организма, а во-вторых – готовятся элементарно. Если к ним еще подобрать правильный соус, вы получите вкуснейшее блюдо.

Участник "МастерШеф" Лайпаков Константин поделился в Instagram перечнем из 6 наилучших соусов к морепродуктам, которые еще больше раскроют их вкус и аромат.

1. Мятно-й‌огуртовый‌ соус

Ингредиенты:

жирный йогурт 100 г

мята – 2 ч. л.

соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Йогурт поместите в блендер, добавьте измельченную мяту, соль, перец и перебейте до однородности.

2. Сырный‌ соус со сливками

Ингредиенты:

сливки 22% – 250 мл

пармезан – 50 г

сыр Гауда – 50 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Хорошо нагрейте сливки. Натрите два вида сыра и добавьте в сливки, тщательно перемешайте, пока сыр полностью не растворится. Добавьте соль, перец – по вкусу.

3. Тысяча островов

Ингредиенты:

йогурт – 100 г

маринованные огурцы – 1-2 шт.

лук – 1/2 шт.

каперсы – 4-5 шт.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Порежьте мелким кубиком огурцы, добавьте йогурт, измельченные каперсы и лук, посолите, поперчите по вкусу.

4. Сырный‌ соус со сливками

Ингредиенты:

сливки 22% – 150 мл

пармезан – 50 г

сыр Гауда – 50 г

чеснок – 1-2 зуб.

ореховый кефир – 150 мл

сметана – 1-2 ст. л.

кинза – 1 пучок

петрушка – 1 пучок

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Первым делом – хорошо нагрейте сливки, натрите два вида сыра и добавьте в горячие сливки, перемешайте, чтобы сыр хорошо расплавился. Чеснок, кинзу и петрушку – измельчите. Смешайте ореховый кефир, сметану, чеснок, петрушку и кинзу, хорошо посолите, поперчите и перемешайте. Полученную смесь добавьте в сливке с сыром.

5. Медово-горчичный

Ингредиенты:

сливочное масло – 30 г

соевый соус – 1 ст. л.

мед – 1 ч. л.

​​​​​​​зернистая горчица – 1 ч. л.

Способ приготовления: ​​​​​​​

Смешайте все ингредиенты, поставьте на медленный огонь и грейте, пока масло не растает, перемешайте.

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