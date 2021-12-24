Топ-5 рецептов полезных вафель для детей, которые заставят их полюбить еду

В последнее время вкусные и хрустящие вафли становятся все популярнее. Обычно их привыкли готовить в виде сладкого завтрака или перекуса. Но мало кто догадывается, что их можно есть как основной прием пищи – все дело в начинке. Такие вафли любят даже дети.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах поделилась лучшими рецептами вафель с начинками.

По словам эксперта, основа во всех видах вафель практически одинаковая.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт

сметана\йогурт\кефир\молоко\сливки\ряженка – 200-250 мл

растительное масло – 1,5 ст. л.

муки – четкой консистенции не существует (лучше всего миксовать разные виды)

разрыхлитель\сода – 1-2 щепотки

Видео дня

Вафли с картофелем и шампиньонами

Ингредиенты:

основа для теста

лук – 1\2 шт

шампиньоны – 3-5 шт

картофель – 1-2 шт

твердый сыр тертый – 100 г

укроп\шпинат\зеленый лук

Способ приготовления:

1. Картошку отварить.

2. Шампиньоны обжарить на сливочном масле.

3. Готовый картофель взбить с основанием теста с помощью блендера.

4. Добавить остальные ингредиенты и взбить.

Ореховые вафли с семенами льна

Ингредиенты:

основа для теста

семян льна – 1 ч. л.

ореховая паста – 1 ст. л.\тертые орехи – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смешать все нужные ингредиенты с основанием теста.

Также в таких вафлях отлично совмещать сухофрукты. Их следует предварительно замочить в горячей и холодной воде, после чего измельчить и добавить в тесто.

Шоколадные вафли со вкусом нутеллы

Ингредиенты:

основа для теста

кероб 2-3 ч. л.

орехово натуральная паста – 2 ст. л.\тертые орехи – 3-4 ст. л.

кокосовая паста – 1\2 ст. л.\кокосовая стружка – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты, кроме кероба.

2. Разделить тесто на две части, в одну из которых добавить кероб.

3. В вафельницу выложить тесто поочередно: сначала светлое тесто, затем шоколадное.

Для пикантности можно добавить апельсиновую цедру.

Овощно-мясные вафли

Ингредиенты:

основа для теста

овощное пюре – 1-2 ст. л.

мясное пюре – 1-2 ст. л.

твердый тертый сыр – 100 г

специи

Способ приготовления:

1. Смешайте все необходимые ингредиенты до однородности.

Малиновые зимние вафли

Ингредиенты:

яйца – 1 шт

йогурт белый – 200 мл

кокосовая мука – 1 ст. л.

цельнозерновая мука – 1,5 ст. л.

пшеничная мука – 1,5 ст. л.

кокосовое масло – 1,5 ст. л.

кокосовая паста – 2 ч. л.

разрыхлитель – щепотка

малина

Способ приготовления:

1. Если используйте замороженную малину, после разморозки следует обязательно отжать. Если свежая – тщательно перетереть.

2. Смешайте все необходимые ингредиенты.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с: