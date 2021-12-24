Топ-5 рецептов полезных вафель для детей, которые заставят их полюбить еду
В последнее время вкусные и хрустящие вафли становятся все популярнее. Обычно их привыкли готовить в виде сладкого завтрака или перекуса. Но мало кто догадывается, что их можно есть как основной прием пищи – все дело в начинке. Такие вафли любят даже дети.
В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах поделилась лучшими рецептами вафель с начинками.
По словам эксперта, основа во всех видах вафель практически одинаковая.
Ингредиенты:
яйца – 1 шт
сметана\йогурт\кефир\молоко\сливки\ряженка – 200-250 мл
растительное масло – 1,5 ст. л.
муки – четкой консистенции не существует (лучше всего миксовать разные виды)
разрыхлитель\сода – 1-2 щепотки
Вафли с картофелем и шампиньонами
Ингредиенты:
основа для теста
лук – 1\2 шт
шампиньоны – 3-5 шт
картофель – 1-2 шт
твердый сыр тертый – 100 г
укроп\шпинат\зеленый лук
Способ приготовления:
1. Картошку отварить.
2. Шампиньоны обжарить на сливочном масле.
3. Готовый картофель взбить с основанием теста с помощью блендера.
4. Добавить остальные ингредиенты и взбить.
Ореховые вафли с семенами льна
Ингредиенты:
основа для теста
семян льна – 1 ч. л.
ореховая паста – 1 ст. л.\тертые орехи – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Смешать все нужные ингредиенты с основанием теста.
Также в таких вафлях отлично совмещать сухофрукты. Их следует предварительно замочить в горячей и холодной воде, после чего измельчить и добавить в тесто.
Шоколадные вафли со вкусом нутеллы
Ингредиенты:
основа для теста
кероб 2-3 ч. л.
орехово натуральная паста – 2 ст. л.\тертые орехи – 3-4 ст. л.
кокосовая паста – 1\2 ст. л.\кокосовая стружка – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты, кроме кероба.
2. Разделить тесто на две части, в одну из которых добавить кероб.
3. В вафельницу выложить тесто поочередно: сначала светлое тесто, затем шоколадное.
Для пикантности можно добавить апельсиновую цедру.
Овощно-мясные вафли
Ингредиенты:
основа для теста
овощное пюре – 1-2 ст. л.
мясное пюре – 1-2 ст. л.
твердый тертый сыр – 100 г
специи
Способ приготовления:
1. Смешайте все необходимые ингредиенты до однородности.
Малиновые зимние вафли
Ингредиенты:
яйца – 1 шт
йогурт белый – 200 мл
кокосовая мука – 1 ст. л.
цельнозерновая мука – 1,5 ст. л.
пшеничная мука – 1,5 ст. л.
кокосовое масло – 1,5 ст. л.
кокосовая паста – 2 ч. л.
разрыхлитель – щепотка
малина
Способ приготовления:
1. Если используйте замороженную малину, после разморозки следует обязательно отжать. Если свежая – тщательно перетереть.
2. Смешайте все необходимые ингредиенты.
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