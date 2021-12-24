Топ-5 рецептов полезных вафель для детей, которые заставят их полюбить еду

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Топ-5 рецептов полезных вафель для детей, которые заставят их полюбить еду

В последнее время вкусные и хрустящие вафли становятся все популярнее. Обычно их привыкли готовить в виде сладкого завтрака или перекуса. Но мало кто догадывается, что их можно есть как основной прием пищи – все дело в начинке. Такие вафли любят даже дети.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах поделилась лучшими рецептами вафель с начинками.

По словам эксперта, основа во всех видах вафель практически одинаковая.

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт

  • сметана\йогурт\кефир\молоко\сливки\ряженка – 200-250 мл

  • растительное масло – 1,5 ст. л.

  • муки – четкой консистенции не существует (лучше всего миксовать разные виды)

  • разрыхлитель\сода – 1-2 щепотки

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Вафли с картофелем и шампиньонами

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Ингредиенты:

  • основа для теста

  • лук – 1\2 шт

  • шампиньоны – 3-5 шт

  • картофель – 1-2 шт

  • твердый сыр тертый – 100 г

  • укроп\шпинат\зеленый лук

Способ приготовления:

1. Картошку отварить.

2. Шампиньоны обжарить на сливочном масле.

3. Готовый картофель взбить с основанием теста с помощью блендера.

4. Добавить остальные ингредиенты и взбить.

Ореховые вафли с семенами льна

Рецепт бельгийских вафель с начинками: идеи для завтрака

Ингредиенты:

  • основа для теста

  • семян льна – 1 ч. л.

  • ореховая паста – 1 ст. л.\тертые орехи – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смешать все нужные ингредиенты с основанием теста.

Также в таких вафлях отлично совмещать сухофрукты. Их следует предварительно замочить в горячей и холодной воде, после чего измельчить и добавить в тесто.

Шоколадные вафли со вкусом нутеллы

Рецепт вафель в вафельнице

Ингредиенты:

  • основа для теста

  • кероб 2-3 ч. л.

  • орехово натуральная паста – 2 ст. л.\тертые орехи – 3-4 ст. л.

  • кокосовая паста – 1\2 ст. л.\кокосовая стружка – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты, кроме кероба.

2. Разделить тесто на две части, в одну из которых добавить кероб.

3. В вафельницу выложить тесто поочередно: сначала светлое тесто, затем шоколадное.

Для пикантности можно добавить апельсиновую цедру.

Овощно-мясные вафли

Рецепт теста для вафель, которые можно пожарить на сковороде

Ингредиенты:

  • основа для теста

  • овощное пюре – 1-2 ст. л.

  • мясное пюре – 1-2 ст. л.

  • твердый тертый сыр – 100 г

  • специи

Способ приготовления:

1. Смешайте все необходимые ингредиенты до однородности.

Малиновые зимние вафли

Рецепт вафель на гриле

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт

  • йогурт белый – 200 мл

  • кокосовая мука – 1 ст. л.

  • цельнозерновая мука – 1,5 ст. л.

  • пшеничная мука – 1,5 ст. л.

  • кокосовое масло – 1,5 ст. л.

  • кокосовая паста – 2 ч. л.

  • разрыхлитель – щепотка

  • малина

Способ приготовления:

1. Если используйте замороженную малину, после разморозки следует обязательно отжать. Если свежая – тщательно перетереть.

2. Смешайте все необходимые ингредиенты.

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