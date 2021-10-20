Три ошибки, которые испортят имбирное печенье

Кто не любит пряный аромат имбирного печенья, запах которого доносится из духовки во время выпечки? Снаружи хрустящее, внутри мягкое – идеальный баланс сладкого и специй. Но даже такая, казалось бы, простая выпечка часто приносит хлопоты хозяйкам.

Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки могут испортить имбирное печенье, опираясь на советы издания Thekitchn.

Ошибка 1. Вы допускаете ее тогда, когда пренебрегаете использованием патоки. И хотя вы можете сказать, что и без нее печенье получается не хуже. Но именно она считается лучшим подсластителем в пряной выпечке, который придает ей глубокого аромата. Лучше использовать патоку в сочетании с коричневым сахаром. Таким образом печенье приобретает идеальную текстуру: снаружи будет хрустящим, а внутри мягким.

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Ошибка 2. Вы допускаете ее тогда, когда забываете охладить тесто. И как бы не хотелось его раскатать сразу после замеса, но тесто любит отдыхать. Хотя бы 1 час. И лучшим местом для этого является холодильник. Этот простой совет поможет избежать трещин и облегчает раскачку.

Ошибка 3. Вы допускаете ее тогда, когда начинаете украшать печенье сразу вынув его из духовки. Да, глазурь уже заждалась и фантазия разгулялась. Но перед тем, как рисовать лицо и кнопки - дайте выпечке полностью остыть. Иначе глазурь растает и растечется по всему тесту, поэтому не будет иметь никакой возможности затвердеть.

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